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  3. Определиха съдията за Лудогорец - ЦСКА - София

Определиха съдията за Лудогорец - ЦСКА - София

  • 16 юли 2024 | 18:16
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Определиха съдията за Лудогорец - ЦСКА - София

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за мачовете от първия кръг на efbet Лига. Дербито между Лудогорец и ЦСКА - София в неделя (21 юли) е поверено на Никола Попов.

Радослав Гидженов ще ръководи столичния сблъсък между Локомотив и Левски, а Георги Гинчев ще свири откриващия двубой Черно море - ЦСКА 1948. Християна Гутева е главен арбитър на Хебър - Спартак (Варна).

19 юли 2024 г., петък, 18:45 ч.

ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов

4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков

СН:    Николай Тодоров Петров   

19 юли 2024 г., петък, 21:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК Славия 1913

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев

СН:    Стоян Маринов Алексиев    

20 юли 2024 г., събота, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Васил Стоянов Шавов

СН:    Георги Крумов Виделов    

20 юли 2024 г., събота, 21:15 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Любомиров Минев

СН:    Георги Василев Йорданов    

21 юли 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Мартин Иванов Марков

СН:    Йордан Костадинов Иванов    

21 юли 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов

СН:    Радан Василев Мирянов    

22 юли 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Хебър 1918 - Спартак 1918

ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Димитър Русанов Русев    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски

СН:    Александър Костадинов Костадинов    

22 юли 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Йордан Петров Петров

СН:    Георги Владимиров Игнатов   

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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