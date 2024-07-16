Определиха съдията за Лудогорец - ЦСКА - София

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за мачовете от първия кръг на efbet Лига. Дербито между Лудогорец и ЦСКА - София в неделя (21 юли) е поверено на Никола Попов.

Радослав Гидженов ще ръководи столичния сблъсък между Локомотив и Левски, а Георги Гинчев ще свири откриващия двубой Черно море - ЦСКА 1948. Християна Гутева е главен арбитър на Хебър - Спартак (Варна).

19 юли 2024 г., петък, 18:45 ч.

ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Николай Тодоров Петров

19 юли 2024 г., петък, 21:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Стоян Маринов Алексиев

20 юли 2024 г., събота, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов

СН: Георги Крумов Виделов

20 юли 2024 г., събота, 21:15 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Георги Василев Йорданов

21 юли 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Йордан Костадинов Иванов

21 юли 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Радан Василев Мирянов

22 юли 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Хебър 1918 - Спартак 1918

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Александър Костадинов Костадинов

22 юли 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Георги Владимиров Игнатов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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