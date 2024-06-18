Известни са четвъртфиналистите на сингъл на Държавното първенство до 12 г. в Бургас

На кортовете на ТК "Авеню", гр.Бургас се изиграха 1/8-финалите на Държавното лично първенство по тенис на открито за момчета и момичета до 12 годишна възраст.

Момчета, 1/8-финали:

№1 Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Борислав Атанасов (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) 6:3, 6:1

№6 Виктор Георгиев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Йоан Трендафилов (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:3, 6:4

№4 Стелиян Даракев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Андрей Илев (ТК "Каратанчева", гр. София) 6:1, 6:1

№7 Емил Алексиев (ТК "Малееви", гр.София) – Тома Стефанов (ТК "Про спорт", гр.София) 6:0, 6:1

Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Даниел Стоянов (ТК "Нефтохимик", гр.Бургас) 6:3, 4:6, 6:1

№3 Даниел Васев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Иван Христакиев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 3:6, 6:0, 6:3

№8 Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Теодор Николчовски (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:2, 6:2

№2 Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) – Георги Манлиев (ТК "Дема", гр.София)

Момчета, 1/4-финали:

№1 Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) –№6 Виктор Георгиев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№4 Стелиян Даракев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – №7 Емил Алексиев (ТК "Малееви", гр.София)

№3 Даниел Васев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

№2 Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) – №8 Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас)

Момичета, 1/8-финали:

№1 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Кристина Камбурова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас) 6:2, 6:0

Ния Проданова (ТК "МГ Спорт", София) – №7 Бояна Колева (ТК "Про спорт", гр.София) 6:3, 6:7(7), 6:4

Мая Мичева (ТК "Троян СТК", гр.Троян) – Пламена Кукенска (ТК "Троян СТК", гр.Троян) 6:1, 6:1

Изабела Жечева (ТК "Некст Джен", София) – №6 Татиана Чушева (ТК "Розова долина", гр.Казанлък) 6:2, 6:2

№5 Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) – Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София) 7:5, 6:3

№4 Симона Попова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) – Дениз Николчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:0, 6:0

Рамона Алексеева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) – №8 Жана Митева (ТК "Авеню", гр.Бургас) 6:0, 6:1

№2 Юлияна Димитрова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Преслава Веселинова (ТК "Велто", гр.Варна) 6:1, 6:0

Момичета, 1/4-финали:

№1 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Ния Проданова (ТК "МГ Спорт", София)

Мая Мичева (ТК "Троян СТК", гр.Троян) – Изабела Жечева (ТК "Некст Джен", София)

№4 Симона Попова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) – №5 Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София)

№2 Юлияна Димитрова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Рамона Алексеева (ТК "Приста 2011", гр.Русе)

Програма:

19.06 (Сряда) - Четвърт финал единично и полуфинали двойки

20.06 (Четвъртък) - Полуфинали единично и финали двойки

21.06 (Петък) – Финали по единично