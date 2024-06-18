В Бургас се изиграха 1/16-финалите на Държавното до 12 години

На кортовете на ТК "Авеню", гр.Бургас се изиграха 1/16-финалите на Държавното лично първенство по тенис на открито за момчета и момичета до 12 годишна възраст.

Момчета, 1/16-финали:

№1 Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Владислав Димитриев (ТК "Капралев", гр.Бургас) 6:0, 6:2

Борислав Атанасов (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Даниел Златин (ТК "Некст Джен", София) 6:3, 6:1

Йоан Трендафилов (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Владимир Стоименов (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:1, 6:3

№6 Виктор Георгиев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Андрей Андреев (ТК "Хемус", гр.Велико Търново) 6:1, 6:1

№4 Стелиян Даракев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Кристиан Димитров (ТК "Велто", гр.Варна) 6:1, 6:2

Андрей Илев (ТК "Каратанчева", гр. София) – Ивелин Василев (ТК "Авеню", гр.Бургас) 6:4, 3:6, 6:3

Тома Стефанов (ТК "Про спорт", гр.София) – Слави Георгиев (ТК "Некст Джен", София) 6:2, 6:3

№7 Емил Алексиев (ТК "Малееви", гр.София) – Николай Николов (ТК "Авеню", гр.Бургас) 6:2, 6:1

Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – №5 Христо Рашков (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) 6:3, 1:6, 6:4

Даниел Стоянов (ТК "Нефтохимик", гр.Бургас) – Даниел Ценов (ТК "Егалите", гр.Несебър) 6:0, 6:1

Иван Христакиев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:2, 6:1

№3 Даниел Васев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Златомир Райчев (ТК "Авеню", гр.Бургас) 6:1, 6:1

№8 Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Георги Димитров (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6:3, 6:4

Теодор Николчовски (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Микаел Иванов (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:0, 6:0

Георги Манлиев (ТК "Дема", гр.София) – Иван Илиев (ТК "Малееви", гр.София) 6:3, 6:1

№2 Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив ", гр.Пловдив) – Борис Тонев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:0, 6:3

Момчета, 1/8-финали:

№1 Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Борислав Атанасов (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора)

№6 Виктор Георгиев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Йоан Трендафилов (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

№4 Стелиян Даракев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Андрей Илев (ТК "Каратанчева", гр. София)

№7 Емил Алексиев (ТК "Малееви", гр.София) – Тома Стефанов (ТК "Про спорт", гр.София)

Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) –Даниел Стоянов (ТК "Нефтохимик", гр.Бургас)

№3 Даниел Васев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) –Иван Христакиев (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

№8 Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Теодор Николчовски (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№2 Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив ", гр.Пловдив) – Георги Манлиев (ТК "Дема", гр.София)

Момичета, 1/16-финали:

№1 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Ния Стайкова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:1, 6:2

Кристина Камбурова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас) – Дарина Енчева (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) 6:2, 6:3

Ния Проданова (ТК "МГ Спорт", София) – София Жечева (ТК "Некст Джен", София) 6:2, 3:6, 7:5

№7 Бояна Колева (ТК "Про спорт", гр.София) – Каталина Йовчева (ТК "Велто", гр.Варна) 6:1, 6:1

Мая Мичева (ТК "Троян СТК", гр.Троян) – №3 Рая Петкова (ТК "Про спорт", гр.София) 6:2, 6:3

Пламена Кукенска (ТК "Троян СТК", гр.Троян) – Мария Колева (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6:1, 6:1

Изабела Жечева (ТК "Некст Джен", София) – Елица Манчева (ТК "Про спорт", гр.София) 6:0, 6:0

№6 Татиана Чушева (ТК "Розова долина", гр.Казанлък) – Никол Бюлбюлева (ТК "Свиленград", гр.Свиленград) 6:2, 6:0

№5 Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) – Рая Карабова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) 3:6, 7:5, 6:3

Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София) – Таня Георгиева (ТК "Авеню", гр.Бургас) 6:0, 6:0

Дениз Николчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Ева Ангелова (ТК "Про спорт", гр.София) 6:1, 6:4

№4 Симона Попова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) – Адриана Василева (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:0, 6:0

№8 Жана Митева (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Ния Синчанова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) л.з

Рамона Алексеева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) – Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) 6:2, 6:2

Преслава Веселинова (ТК "Велто", гр.Варна) – Рая Найденова (ТК "Спартак", гр.Варна) 7:5, 6:4

№2 Юлияна Димитрова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Магдалена Кунчева (ТК "Локомотив 1929", София) 6:2, 6:4

Момичета, 1/8-финали:

№1 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Кристина Камбурова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас)

№7 Бояна Колева (ТК "Про спорт", гр.София) – Ния Проданова (ТК "МГ Спорт", София)

Мая Мичева (ТК "Троян СТК", гр.Троян) – Пламена Кукенска (ТК "Троян СТК", гр.Троян)

№6 Татиана Чушева (ТК "Розова долина", гр.Казанлък) – Изабела Жечева (ТК "Некст Джен", София)

№5 Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) – Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София)

№4 Симона Попова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) – Дениз Николчева (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

№8 Жана Митева (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Рамона Алексеева (ТК "Приста 2011", гр.Русе)

№2 Юлияна Димитрова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Преслава Веселинова (ТК "Велто", гр.Варна)

Програма:

18.06 (Вторник) - Втори кръг единично и втори кръг двойки

19.06 (Сряда) - Четвърт финал единично и полуфинали двойки

20.06 (Четвъртък) - Полуфинали единично и финали двойки

21.06 (Петък) – Финали по единично