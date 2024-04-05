Обявиха съдията на дербито между Левски и ЦСКА - София, Кабаков ще е на VAR

Съдийски назначения за мачовете от 28-ия кръг на Първа лига:



6 април 2024 г., събота, 17:45 ч.

ФК Хебър 1918 - ФК Етър ВТ

ГС: Георги Юлиянов Иванов

АС1: Мирослав Максимов Иванов

АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Ивайло Красимиров Ненков

АВАР: Васил Петров Минев

СН: Йордан Костадинов Иванов

6 април 2024 г., събота, 20:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913

ГС: Иво Венциславов Андреев

АС1: Петър Велизаров Митрев

АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Константин Делов Писков

7 април 2024 г., неделя, 14:45 ч.

ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Христо Пламенов Хаджийски

АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков

ВАР: Георги Николов Кабаков

АВАР: Радослав Петров Гидженов

СН: Йордан Динков Сталев

АВАР 2: Мартин Веселинов Маргаритов

7 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948

ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Павлин Цветанов Михайлов

АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев

ВАР: Петър Георгиев Кузев

АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Николай Йорданов Колев

7 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Георги Йорданов Дойнов

АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Александър Костадинов Костадинов

8 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Крумовград

ГС: Станимир Лозанов Тренчев

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Ивайло Иванов Стоянов

АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Петър Стоянов Петров

8 април 2024 г., понеделник, 19:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Иво Венциславов Андреев

АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Георги Крумов Виделов

9 април 2024 г., вторник, 18:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Красен Иванов Георгиев

АС1: Диян Христов Вълков

АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Йордан Веселинов Гулев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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