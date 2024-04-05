Обявиха съдията на дербито между Левски и ЦСКА - София, Кабаков ще е на VAR

Съдийски назначения за мачовете от 28-ия кръг на Първа лига:
6 април 2024 г., събота, 17:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Етър ВТ
ГС: Георги Юлиянов Иванов
АС1: Мирослав Максимов Иванов
АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Ивайло Красимиров Ненков
АВАР: Васил Петров Минев
СН: Йордан Костадинов Иванов
6 април 2024 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913
ГС: Иво Венциславов Андреев
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Константин Делов Писков
7 април 2024 г., неделя, 14:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
ВАР: Георги Николов Кабаков
АВАР: Радослав Петров Гидженов
СН: Йордан Динков Сталев
АВАР 2: Мартин Веселинов Маргаритов
7 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Павлин Цветанов Михайлов
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
ВАР: Петър Георгиев Кузев
АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Николай Йорданов Колев
7 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Александър Костадинов Костадинов
8 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Крумовград
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Ивайло Иванов Стоянов
АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Петър Стоянов Петров
8 април 2024 г., понеделник, 19:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Иво Венциславов Андреев
АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Георги Крумов Виделов
9 април 2024 г., вторник, 18:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Красен Иванов Георгиев
АС1: Диян Христов Вълков
АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Йордан Веселинов Гулев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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