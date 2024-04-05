Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Обявиха съдията на дербито между Левски и ЦСКА - София, Кабаков ще е на VAR

Обявиха съдията на дербито между Левски и ЦСКА - София, Кабаков ще е на VAR

  • 5 апр 2024 | 09:38
  • 1838
  • 5
Обявиха съдията на дербито между Левски и ЦСКА - София, Кабаков ще е на VAR

Съдийски назначения за мачовете от 28-ия кръг на Първа лига: 

6 април 2024 г., събота, 17:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Етър ВТ
ГС: Георги Юлиянов Иванов    
АС1: Мирослав Максимов Иванов    
АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов    
ВАР: Ивайло Красимиров Ненков    
АВАР: Васил Петров Минев
СН: Йордан Костадинов Иванов     

6 април 2024 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913
ГС: Иво Венциславов Андреев    
АС1: Петър Велизаров Митрев    
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков    
ВАР: Валентин Станчев Железов    
АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Константин Делов Писков

7 април 2024 г., неделя, 14:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Драгомир Димитров Драганов    
АС1: Христо Пламенов Хаджийски    
АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков    
ВАР: Георги Николов Кабаков    
АВАР: Радослав Петров Гидженов
СН: Йордан Динков Сталев
АВАР 2: Мартин Веселинов Маргаритов

7 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Венцислав Георгиев Митрев    
АС1:  Павлин Цветанов Михайлов    
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев    
ВАР: Петър Георгиев Кузев    
АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Николай Йорданов Колев

7 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев    
АС1: Георги Йорданов Дойнов    
АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров    
ВАР: Волен Валентинов Чинков    
АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Александър Костадинов Костадинов  

8 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Крумовград
ГС: Станимир Лозанов Тренчев    
АС1: Дениз Пиринов Соколов    
АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Ивайло Иванов Стоянов    
АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Петър Стоянов Петров

8 април 2024 г., понеделник, 19:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов    
АС1: Георги Пламенов Тодоров    
АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев    
ВАР: Иво Венциславов Андреев    
АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Георги Крумов Виделов           

9 април 2024 г., вторник, 18:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Красен Иванов Георгиев    
АС1: Диян Христов Вълков    
АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев    
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб    
АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Йордан Веселинов Гулев      

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Петър Кюмюрджиев: Поредна добра възможност за младите

Петър Кюмюрджиев: Поредна добра възможност за младите

  • 5 апр 2024 | 09:05
  • 556
  • 0
Иван Кочев: Да покажем нашата си игра с нужните агресия и концентрация

Иван Кочев: Да покажем нашата си игра с нужните агресия и концентрация

  • 5 апр 2024 | 09:02
  • 675
  • 0
Какалов: Очаквам открита игра, с приоритет ще е атаката

Какалов: Очаквам открита игра, с приоритет ще е атаката

  • 5 апр 2024 | 08:59
  • 861
  • 0
Ивайло Русков: Задължителна победа

Ивайло Русков: Задължителна победа

  • 5 апр 2024 | 08:57
  • 702
  • 0
Ангел Червенков: Да сме организирани и смели в Карлово

Ангел Червенков: Да сме организирани и смели в Карлово

  • 5 апр 2024 | 08:54
  • 761
  • 2
Стефан Стефанов: Максимално мобилизирани за победа

Стефан Стефанов: Максимално мобилизирани за победа

  • 5 апр 2024 | 08:52
  • 563
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Глушков е новият служебен министър на спорта

Георги Глушков е новият служебен министър на спорта

  • 5 апр 2024 | 09:59
  • 1505
  • 4
ЦСКА 1948 уволни Панайотов - Вальо Илиев поема отбора

ЦСКА 1948 уволни Панайотов - Вальо Илиев поема отбора

  • 5 апр 2024 | 10:00
  • 1629
  • 2
Силно включване на Везенков не помогна на Сакраменто срещу Ню Йорк

Силно включване на Везенков не помогна на Сакраменто срещу Ню Йорк

  • 5 апр 2024 | 05:07
  • 21271
  • 20
Багерите влязоха на “Българска армия”

Багерите влязоха на “Българска армия”

  • 5 апр 2024 | 07:12
  • 9031
  • 44
Багата отново загуби със съдийско решение

Багата отново загуби със съдийско решение

  • 5 апр 2024 | 05:14
  • 17130
  • 13
Челси съсече Ман Юнайтед в уникална драма със седем гола на "Стамфорд Бридж"

Челси съсече Ман Юнайтед в уникална драма със седем гола на "Стамфорд Бридж"

  • 5 апр 2024 | 00:21
  • 55806
  • 214

Видео акценти

"Кръгът": Канарски полет към седмицата

БГ Футбол

"Кръгът": Канарски полет към седмицата
"Кръгът": Битка без фаворит

БГ Футбол

"Кръгът": Битка без фаворит
"Кръгът": "Смърфове" в атака

БГ Футбол

"Кръгът": "Смърфове" в атака
"Кръгът": Дерби в синьо и червено

БГ Футбол

"Кръгът": Дерби в синьо и червено
Левски - Амиго Северозапад 3:6

БГ Футбол

Левски - Амиго Северозапад 3:6
Хеттрик на Атанас Илиев направи 3:0 в полза на "моряците"

БГ Футбол

Хеттрик на Атанас Илиев направи 3:0 в полза на "моряците"