Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха и последните мачове от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Несебър победи дубъла на Локо (Пд) с 2:1, а Спартак (Пловдив), който е с равни точки с морския тим, се наложи над Асеновец с 5:0 и остава втори.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
23 март 2024 г., събота, 15:00 ч:
Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово) 2:2
0:1-Ивелин Илиев (10)
0:2-Пламен Колев (27)
1:2-Мирослав Манев (48)
2:2-Емил Аргиров (67)
Ботев II (Пловдив) - Карнобат (Карнобат) 8:0
1:0-Димитър Диклиев (5)
2:0-Димитър Диклиев (8)
3:0-Иво Казаков (14)
4:0-Константин Павлов (26)
5:0-Димитър Диклиев (34)
6:0-Велиян Видолов (40)
7:0-Димитър Диклиев (67)
8:0-Даниел Коков (79)
Родопа (Смолян) - Розова долина (Казанлък) 2:0
1:0-Радослав Узунов (29)
2:0-Теодор Стефанов (71)
Сокол (Марково) - Загорец (Нова Загора) 0:2
0:1-Пламен Иванов (28)
0:2-Кристиян Стоилов (59)
Несебър (Несебър) - Локомотив II (Пловдив) 2:1
0:1-Божидар Костадинов (5)
1:1-Никола Гавов (53)
2:1-Никола Гелин (60 дузпа)
Созопол (Созопол) - Секирово (Раковски) 3:1
1:0-Келеши Сукес (5)
2:0-Станислав Митов (14)
3:0-Диян Молдованов (57 дузпа)
3:1-Никола Лалев (67)
ФК Ямбол (Ямбол) - Гигант (Съединение) 4:1
1:0-Симеон Русев (1)
2:0-Александър Андонов (69 дузпа)
3:0-Станислав Вълчев (82)
3:1-Красимир Здравков (85)
4:1-Стоян Маринов (90)
Берое II (Стара Загора) - ФК Сливен (Сливен) 0:0
24 март 2024 г., неделя, 15:00 ч:
Спартак (Пловдив) - Асеновец (Асеновград) 5:0
1:0-Мирослав Радев (20)
2:0-Васил Стойчев (26)
3:0-Васил Стойчев (32)
4:0-Георги Лазаров (43)
5:0-Пламен Цончев (53)
Саяна (Хасково) - Димитровград (Димитровград) 1:1
0:1-Христо Димитров Христов (19)
1:1-Милен Танев (78)
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.