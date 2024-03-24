Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха и последните мачове от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Несебър победи дубъла на Локо (Пд) с 2:1, а Спартак (Пловдив), който е с равни точки с морския тим, се наложи над Асеновец с 5:0 и остава втори.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

23 март 2024 г., събота, 15:00 ч:

Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово) 2:2

0:1-Ивелин Илиев (10)

0:2-Пламен Колев (27)

1:2-Мирослав Манев (48)

2:2-Емил Аргиров (67)

Ботев II (Пловдив) - Карнобат (Карнобат) 8:0

1:0-Димитър Диклиев (5)

2:0-Димитър Диклиев (8)

3:0-Иво Казаков (14)

4:0-Константин Павлов (26)

5:0-Димитър Диклиев (34)

6:0-Велиян Видолов (40)

7:0-Димитър Диклиев (67)

8:0-Даниел Коков (79)

Родопа (Смолян) - Розова долина (Казанлък) 2:0

1:0-Радослав Узунов (29)

2:0-Теодор Стефанов (71)

Сокол (Марково) - Загорец (Нова Загора) 0:2

0:1-Пламен Иванов (28)

0:2-Кристиян Стоилов (59)

Несебър (Несебър) - Локомотив II (Пловдив) 2:1

0:1-Божидар Костадинов (5)

1:1-Никола Гавов (53)

2:1-Никола Гелин (60 дузпа)

Созопол (Созопол) - Секирово (Раковски) 3:1

1:0-Келеши Сукес (5)

2:0-Станислав Митов (14)

3:0-Диян Молдованов (57 дузпа)

3:1-Никола Лалев (67)

ФК Ямбол (Ямбол) - Гигант (Съединение) 4:1

1:0-Симеон Русев (1)

2:0-Александър Андонов (69 дузпа)

3:0-Станислав Вълчев (82)

3:1-Красимир Здравков (85)

4:1-Стоян Маринов (90)

Берое II (Стара Загора) - ФК Сливен (Сливен) 0:0

24 март 2024 г., неделя, 15:00 ч:

Спартак (Пловдив) - Асеновец (Асеновград) 5:0

1:0-Мирослав Радев (20)

2:0-Васил Стойчев (26)

3:0-Васил Стойчев (32)

4:0-Георги Лазаров (43)

5:0-Пламен Цончев (53)

Саяна (Хасково) - Димитровград (Димитровград) 1:1

0:1-Христо Димитров Христов (19)

1:1-Милен Танев (78)

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