Стойо Чолаков събира юношеския национален тим на лагер във Вършец

Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол за юноши до 18 години Стойо Чолаков и неговите помощници Даниел Клечков и Тодор Тодоров ще проведат кратък лагер с отбора. Чолаков избра 12 играчи, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Тренировките ще се проведат в периода 1-4 април във Вършец.

Списък на селектираните състезатели: Мартин Александров – ЦСКА, Михаил Калинов – Балкан, Антоан Виденов – Балкан, Петър Ралчев – Академик Пловдив, Илиян Желязков – Черноморец, Камен Каменов – Миньор Перник, Преслав Дурев – Академик Пловдив, Кристиян Дялов – Балкан, Кристиян Василев – Балкан, Баръш Мустафа – Шумен, Карлос Антов – Балкан, Александър Костадинчев – Англия.

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Снимки: Sportal.bg