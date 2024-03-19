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Резултати и голмайстори от 19-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 19 март 2024 | 17:21
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Резултати и голмайстори от 19-ия кръг на Елитната група до 17 години

Лудогорец продължава да води в Елитната група до 17 години и след 19-ия кръг на първенството. Разградчани се наложиха с 3:0 над Ботев (Пд). Втори е Левски, който направи зрелищно равенство 3:3 със Славия.

Ето всички резултати от кръга:

ЦСКА-София - Черно море 2:2
0:1 Кристиан Михайлов (40')
1:1 Илиян Димитров (68')д
2:1 Димитър Николов (81')
2:2 Ивайло Димитров (84')

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 3:0
1:0 Елисей Съров (37')
2:0 Филип Гигов (59')
3:0 Станислав Витанов (90'+3)

Дунав - Хебър 1:4
0:1 Даниел Ангьозов (2')
0:2 Иван Йорданов (19')
0:3 Иван Йорданов (36')
1:3 Преслав Златев (47')
1:4 Никола Гигов (73')

Септември - Национал 2:1
1:0 Теодор Райков (56')
2:0 Виктор Иванов (75')
2:1 Николай Нишков (77')

Левски - Славия 3:3
0:1 Цанко Генов (5')
0:2 Цанко Генов (58')
1:2 Никола Кунчев (61')
2:2 Христо Аргиров (71')
2:3 Стефан Кънчев (75')
3:3 Норайр Нурикян (85')

Локомотив (Пловдив) - Етър 4:1
1:0 Александър Александров (30')д
2:0 Николай Георгиев (25')
3:0 Аксел Велев (43')
3:1 Радослав Найденов (51)д
4:1 Никола Ставрев (62')

Берое - ЦСКА 1948 2:0
1:0 Мартин Митков (5')
2:0 Мартин Митков (18')

Спартак (Плевен) - Пирин 2:0
1:0 Теодор Николов (7')
2:0 Виктор Радоевски (67')

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