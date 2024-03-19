Резултати и голмайстори от 19-ия кръг на Елитната група до 17 години

Лудогорец продължава да води в Елитната група до 17 години и след 19-ия кръг на първенството. Разградчани се наложиха с 3:0 над Ботев (Пд). Втори е Левски, който направи зрелищно равенство 3:3 със Славия.

Ето всички резултати от кръга:

ЦСКА-София - Черно море 2:2

0:1 Кристиан Михайлов (40')

1:1 Илиян Димитров (68')д

2:1 Димитър Николов (81')

2:2 Ивайло Димитров (84')

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 3:0

1:0 Елисей Съров (37')

2:0 Филип Гигов (59')

3:0 Станислав Витанов (90'+3)

Дунав - Хебър 1:4

0:1 Даниел Ангьозов (2')

0:2 Иван Йорданов (19')

0:3 Иван Йорданов (36')

1:3 Преслав Златев (47')

1:4 Никола Гигов (73')

Септември - Национал 2:1

1:0 Теодор Райков (56')

2:0 Виктор Иванов (75')

2:1 Николай Нишков (77')

Левски - Славия 3:3

0:1 Цанко Генов (5')

0:2 Цанко Генов (58')

1:2 Никола Кунчев (61')

2:2 Христо Аргиров (71')

2:3 Стефан Кънчев (75')

3:3 Норайр Нурикян (85')

Локомотив (Пловдив) - Етър 4:1

1:0 Александър Александров (30')д

2:0 Николай Георгиев (25')

3:0 Аксел Велев (43')

3:1 Радослав Найденов (51)д

4:1 Никола Ставрев (62')

Берое - ЦСКА 1948 2:0

1:0 Мартин Митков (5')

2:0 Мартин Митков (18')

Спартак (Плевен) - Пирин 2:0

1:0 Теодор Николов (7')

2:0 Виктор Радоевски (67')

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