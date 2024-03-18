Национален лагер за момчета и момичета U14 ще се проведе в Русе

Национален лагер за момчета и момичета до 14-годишна възраст ще се проведе в Русе. Събитието е планирано за периода 27-31 март, като в мъжко направление са повикани общо 33 баскетболисти от цялата страна.
В последния ден от лагера от тях ще бъдат избрани 12 играчи, които да представят България на международен турнир в Румъния по програмата YDF на ФИБА. Надпреварата е от 2 до 7 април в Турну Северин.
Ето и повиканите момчета за лагера:
София и София област
Марин Йошовски – Балкан
Георги Харитонов – Балкан
Мартин Евтимов – Левски
Николай Цоков – Левски
Виктор Иванов – Шампион 2006
Николай Гетов – Шампион 2006
Борис Цоков – БУБА Баскетбол
Йоан Христев – БУБА Баскетбол
Християн Баков – БУБА Баскетбол
Калоян Петров – Септември
Борис Иванов – ЦСКА
Добруджа и Мизия
Борис Димитров – Доростол Силистра
Александър Енчев – Вълци-Разград
Даниел Йорданов – Дунав 2007-Русе
Бенан Мехмедов – Дунав 2007-Русе
Калоян Костов – Дунав 2007-Русе
Християн Топалски – Чавдар Троян
Йордан Църов – Чавдар Троян
Антоан Амонс – Етър Велико Търново
Калоян Георгиев – Ънстопабъл Добрич
Кристиян Сергев – Светкавица Търговище
Орлин Златев – Черно море Тича
Родопи и Загоре
Калоян Панайотов – Делфин Бургас
Димитър Николов – Академик Пловдив
Николай Николов – Академик Пловдив
Ясен Топузлиев – Академик Пловдив
Радослав Божилов – Хасково
Егор Сидеров – Берое
Алекс Коларов – Берое
Денис Митев – Сливен Баскет
Ивайло Желев – Сливен баскет
Едуард Любенов – Тунджа Ямбол
Андрей Белев – Академик Пловдив
Главен треньор на момчетата по време на кампа ще е Петър Клечков, а с децата ще работят още Веселин Веселинов (Хебър), Асен Николов (Академик Пловдив), Николай Колев (Берое), Красимир Димитров (Черно море Тича), Георги Минков (Дунав 2007-Русе) и Димитър Димитров (Академик Пловдив).