Национален лагер за момчета и момичета U14 ще се проведе в Русе

Национален лагер за момчета и момичета до 14-годишна възраст ще се проведе в Русе. Събитието е планирано за периода 27-31 март, като в мъжко направление са повикани общо 33 баскетболисти от цялата страна.

В последния ден от лагера от тях ще бъдат избрани 12 играчи, които да представят България на международен турнир в Румъния по програмата YDF на ФИБА. Надпреварата е от 2 до 7 април в Турну Северин.

Ето и повиканите момчета за лагера:

София и София област

Марин Йошовски – Балкан

Георги Харитонов – Балкан

Мартин Евтимов – Левски

Николай Цоков – Левски

Виктор Иванов – Шампион 2006

Николай Гетов – Шампион 2006

Борис Цоков – БУБА Баскетбол

Йоан Христев – БУБА Баскетбол

Християн Баков – БУБА Баскетбол

Калоян Петров – Септември

Борис Иванов – ЦСКА

Добруджа и Мизия

Борис Димитров – Доростол Силистра

Александър Енчев – Вълци-Разград

Даниел Йорданов – Дунав 2007-Русе

Бенан Мехмедов – Дунав 2007-Русе

Калоян Костов – Дунав 2007-Русе

Християн Топалски – Чавдар Троян

Йордан Църов – Чавдар Троян

Антоан Амонс – Етър Велико Търново

Калоян Георгиев – Ънстопабъл Добрич

Кристиян Сергев – Светкавица Търговище

Орлин Златев – Черно море Тича

Родопи и Загоре

Калоян Панайотов – Делфин Бургас

Димитър Николов – Академик Пловдив

Николай Николов – Академик Пловдив

Ясен Топузлиев – Академик Пловдив

Радослав Божилов – Хасково

Егор Сидеров – Берое

Алекс Коларов – Берое

Денис Митев – Сливен Баскет

Ивайло Желев – Сливен баскет

Едуард Любенов – Тунджа Ямбол

Андрей Белев – Академик Пловдив

Главен треньор на момчетата по време на кампа ще е Петър Клечков, а с децата ще работят още Веселин Веселинов (Хебър), Асен Николов (Академик Пловдив), Николай Колев (Берое), Красимир Димитров (Черно море Тича), Георги Минков (Дунав 2007-Русе) и Димитър Димитров (Академик Пловдив).