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  3. Геймър се радва на един от най-скъпите договори във френския отборен спорт

Геймър се радва на един от най-скъпите договори във френския отборен спорт

  • 12 март 2024 | 20:50
  • 522
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Геймър се радва на един от най-скъпите договори във френския отборен спорт

Големият френски снайперист Матьо "ZywOo" Ербо подписа договор до 2026-а година, както Sportal.bg вече съобщи.

Суперзвездата ZywOo остава във Vitality
Суперзвездата ZywOo остава във Vitality

Той и собственикът на Team Vitality Фабиен "Neo" Девиде след това участваха в изявление, в което Девиде съобщи, че това е "най-големият настоящ контракт" в CounterStrike.

Впечатляващите факти около сделката стават все повече, след като голямото френско издание lequipe сподели, че ZywOo взима една от най-високите заплати във френския отборен спорт - извън футбола.

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