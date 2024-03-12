Резултати и голмайстори от 18-ия кръг на Елитната група до 17 години

ЦСКА 1948 - ЦСКА-София 1:1

1:0 Христия Цветков (47')

1:1 Илия Димитров (90')

Левски - Локомотив (Пловдив) 0:0

Черно море - Лудогорец 0:5

0:1 Филип Гигов (23')

0:2 Филип Гигов (30')

0:3 Александър Валеков (40')

0:4 Георги Пенев (48')

0:5 Крум Стойчев (77')

Ботев (Пловдив) - Септември 2:1

1:0 Кристиян Хаджиниколов (1')

1:1 Александър Джамов (49')

2:1 Николай Хаджиев (87')

Етър - Берое 0:0

Славия - Пирин 2:0

1:0 Владимир Драганов (69')

2:0 Денис Станоев (90')д

Хебър - Спартак (Плевен) 1:0

1:0 Васко Попов (67')

Национал - Дунав 2:0

1:0 Николай Нишков (56')

2:0 Мохамед Хабаш (28')

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