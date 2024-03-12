Резултати и голмайстори от 18-ия кръг на Елитната група до 17 години

ЦСКА 1948 - ЦСКА-София 1:1
1:0 Христия Цветков (47')
1:1 Илия Димитров (90')
Левски - Локомотив (Пловдив) 0:0
Черно море - Лудогорец 0:5
0:1 Филип Гигов (23')
0:2 Филип Гигов (30')
0:3 Александър Валеков (40')
0:4 Георги Пенев (48')
0:5 Крум Стойчев (77')
Ботев (Пловдив) - Септември 2:1
1:0 Кристиян Хаджиниколов (1')
1:1 Александър Джамов (49')
2:1 Николай Хаджиев (87')
Етър - Берое 0:0
Славия - Пирин 2:0
1:0 Владимир Драганов (69')
2:0 Денис Станоев (90')д
Хебър - Спартак (Плевен) 1:0
1:0 Васко Попов (67')
Национал - Дунав 2:0
1:0 Николай Нишков (56')
2:0 Мохамед Хабаш (28')
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