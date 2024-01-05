Драматични обрати и впечатляващи техники във финалите на Държавно по борба за мъже в свободен стил

Новите републикански шампиони при мъжете в свободния стил борба бяха определени в схватки на тепиха в "ДЗУ Стара Загора".

Над 160 борци на Държавното по борба в свободен стил

Феновете на бойните спортове, които проследиха битките на живо със Sportal.bg, или бяха в спортната зала в Стара Загора, се насладиха на оспорвани сблъсъци и технични изпълнения от някои от националите ни в отделните категории, както и от обещаващи млади таланти. Утре (06.01) за републикански титли ще се борят дамите, а мъжете в класическия стил ще спорят за медалите в неделя (07.01).

Микяй Наим, братя Рамазанови и Георги Вангелов стигнаха до финалите в Стара Загора

Ето и резултатите от финалите по категории:

До 57 кг. - Ивайло Тисов (Локомотив Пд) победи Таньо Танев (НСА) с 9-0

До 61 кг. - Георги Вангелов (Русе) победи Стилиян Илиев (Димитровград) 11-0

До 65 кг. - Микяй Наим (Левски) победи Борислав Новачков (Раднево) 11-0

До 70 кг. - Рамазан Рамазанов (ИП-ВТ) победи Калоян Атанасов (Стара Загора) с туш

До 74 кг.- Иван Стоянов (Стара Загора) победи Петър Петков (С. Щерев - Левски) с 10-0

До 79 кг. Мирослав Киров (Русе) победи Радомир Стоянов (Стара Загора) с 16-5

До 86 кг. Магомед Рамазанов (ИП-ВТ) победи Григор Чернаков (Стара Загора) с 10-0

До 92 кг. Ахмед Магамев (Русе) победи Сали Салиев (Търговище) с 11-6

До 97 кг. Ахмед Батаев (Русе) победи Андриан Вълканов (Черноморец Бургас) 10-0

До 125 кг. Ален Хубулов (ЦСКА) победи Георги Иванов (Димитровград) с 10-0

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