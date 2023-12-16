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  2. Спартак (Пловдив)
  3. Познат голмайстор води листата на Югоизток (всички реализатори – есен 2023)

Познат голмайстор води листата на Югоизток (всички реализатори – есен 2023)

  • 16 дек 2023 | 11:19
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Тодор Тодоров е „снайперист“ номер едно в есенния полусезон на Югоизточната Трета лига. 27 гола вкара нападателят на Спартак (Пловдив). През миналия сезон, Тодоров реализира доста за Асеновец (Асеновград). „Гладиаторите“ са най-резултатния тим с общо 69 попадения през първата половина на настоящата кампания. Доминацията на спартаковци при реализаторите се допълва с 19-те точни удара на Георги Лазаров, който е на трето място в класирането на голмайсторите. Между двамата съотборници от Спартак е Виктор Янев, който вкара 20 пъти за Несебър.

Югоизточна Трета лига – голмайстори – есен 2023   

27 – Тодор Тодоров – Спартак (Пловдив);

20 – Виктор Янев – Несебър;

19 – Георги Лазаров – Спартак (Пловдив);

17 – Пламен Иванов – Загорец (Нова Загора);

15 – Михаел Кисьов – Родопа (Смолян);

14 – Ахмед Осман – Саяна (Хасково);

12 – Николай Дросев – Несебър, Рангел Игнатов – Атлетик (Куклен), Димитър Законов – Асеновец (Асеновград), Емил Найденов – Ботев II (Пловдив), Александър Андонов – ФК Ямбол (Ямбол);

11 – Георги Мавродиев – Гигант (Съединение), Джоб Руни Окпаначи – Созопол;

10 – Християн Казаков – Гигант (Съединение), Димитър Алексиев – Димитровград, Мирослав Манев – Атлетик (Куклен), Теодор Стефанов – Родопа (Смолян);

– Никола Гавов – Несебър, Божидар Костадинов – Локомотив II (Пловдив);

8 – Ангел Костов – Саяна (Хасково), Здравко Жилов – Гигант (Съединение), Мартин Димитров – Карнобат;

– Александър Праматаров, Мирослав Радев – Спартак (Пловдив), Иван Винков – Загорец (Нова Загора), Пламен Колев – Розова долина (Казанлък), Цецо Главчев – Левски (Карлово);

6 – Христо Димитров Христов – Саяна (Хасково), Аурел Мусай – Гигант (Съединение), Кристиян Стоилов – Загорец (Нова Загора), Реджеб Халил – Асеновец (Асеновград), Иван Чергев – Розова долина (Казанлък), Стоян Маринов – ФК Ямбол (Ямбол), Иван Стоянов – Сливен;

– Валентин Сливов – Несебър, Милен Танев – Саяна (Хасково), Филип Сантов, Григор Георгиев – Димитровград, Борислав Трендафилов, Даниел Димитров – Созопол, Станимир Празов – Локомотив II (Пловдив), Никола Гелин – Ботев II (Пловдив), Никола Лалев – Левски (Карлово), Алекс Георгиев – Сокол (Марково);

4 – Венцислав Христов – Несебър, Красимир Илиев, Цветелин Петров – Саяна (Хасково), Красимир Здравков – Гигант (Съединение), Иван Тошев – Загорец (Нова Загора), Стоян Иванов – Розова долина (Казанлък), Диян Молдованов, Антон Узунов – Созопол, Иван Узунов, Васил Църцев, Тони Лесов – Локомотив II (Пловдив), Даниел Кутев – Родопа (Смолян), Станимир Марински, Сезгин Четин – Сокол (Марково), Венцислав Изевков, Йосиф Табаков, Стефан Рабаджийски – Секирово (Раковски);

– Коста Далев – Несебър, Христо Стоянов – Саяна (Хасково), Георги Коев – Гигант (Съединение), Венцислав Иванов – Загорец (Нова Загора), Алтан Ружди – Димитровград, Емил Аргиров, Иван Лазаров – Атлетик (Куклен), Ивелин Илиев, Николай Георгиев, Деньо Кършаков – Розова долина (Казанлък), Мартин Хайдаров – Локомотив II (Пловдив), Габриел Златанов – Ботев II (Пловдив), Христо Ковачев – Родопа (Смолян), Запрян Запрянов, Пламен Крислов, Ахмед Сюнетчиев – Левски (Карлово), Мирослав Енчев – ФК Ямбол (Ямбол), Мустафа Мустафа – Карнобат, Деян Иванов – Берое II (Стара Загора), Петър Принджев – Сливен;

– Станимир Димитров, Даниел Спасов – Спартак (Пловдив), Тодор Петров, Георги Маджаров, Радослав Терзиев, Никола Костов, Иван Веселинов Стоянов, Генчо Далев – Несебър, Георги Йорданов, Пламен Тенев – Загорец (Нова Загора), Венцислав Белчев, Александър Димов, Мутлу Алиев – Асеновец (Асеновград), Росен Димитров, Димитър Димитров – Розова долина (Казанлък), Даниел Коков, Георги Кущинаров, Ивайло Видев – Ботев II (Пловдив), Борислав Семетски – Родопа (Смолян), Никола Грозданов – Левски (Карлово), Симеон Русев – ФК Ямбол (Ямбол), Иван Марев, Ненко Петров, Ивайло Стойчев – Карнобат, Виктор Панеков, Ангел Рахов, Стилян Стойчев – Сокол (Марково), Стефанос Антониу, Илиян Стоянов – Берое II (Стара Загора), Пламен Табаков – Секирово (Раковски), Георги Попов, Йордан Йорданов – Сливен;

– Александър Стойчев, Йълмаз Сюлейман, Васил Стойчев, Радослав Влашев, Димитър Балинов – Спартак (Пловдив), Нуретин Пюскюлю, Петър Сърхошев – Несебър, Бейсим Бейсим, Беркай Халил, Костадин Пеев, Иван Ангелов, Васил Колев, Митко Плахов, Илиян Марчев – Саяна (Хасково), Атанас Стамболов, Райко Алов, Иван Скерлев, Никола Марин, Атанас Стоименов, Венци Богданов, Станислав Василев, Кристиян Николов – Гигант (Съединение), Ивелин Иванов, Александър Хардалов, Донислав Бозев – Загорец (Нова Загора), Горан Ахмед, Вълчан Чанев, Мирослав Илиев – Димитровград, Виделeн Сердарски, Мартин Иванов, Димитър Юруков, Димитър Казаков, Янко Гюзлев, Никола Данчев, Юлиян Романов – Атлетик (Куклен), Веселин Филипов – Асеновец (Асеновград), Мартин Маринов, Надим Ангелов – Розова долина (Казанлък), Иван Арамазов, Виан Станков, Тодор Нейчев – Локомотив II (Пловдив), Даниел Гичев, Атанас Йорданов, Андрей Цой, Костадин Татаров, Иво Казаков – Ботев II (Пловдив), Тодор Петков, Христомир Иванов, Божидар Киряков – Созопол, Антон Белюков, Даниел Стефанов, Елмир Мустански – Родопа (Смолян), Кирил Личев, Михаел Лалев, Георги Костов, Габриел Земярски, Петър Петров – Левски (Карлово), Павлин Георгиев, Мирослав Христов – ФК Ямбол (Ямбол), Антон Атанасов, Златко Ненов, Даниел Стаматов, Яни Николов, Валентин Иванов, Симеон Баев – Карнобат, Николай Парнаров, Низар Алруб, Стоян Митев,Димитър Петров – Сокол (Марково), Васил Василев, Илиян Русинов, Александър Петров, Даниел Стефанов, Валентин Желязков, Павел Кочев, Али Айвазов, Стефан Димитров, Мирослав Мирчев – Берое II (Стара Загора), Пламен Занчев, Пламен Айлов, Валентин Маджарски, Георги Балджийски – Секирово (Раковски), Здравко Петров, Коста Янакиев, Иван Минчев – Сливен.

Забележка: Не са известни имената на авторите на 3 гола за Секирово (Раковски).

Югоизточна Трета лига – автоголове – есен 2023

1 – Васил Богданов – Асеновец (срещу Сокол Марково);

– Николай Тихомиров – Родопа (срещу Розова долина Казанлък);

1 – Роман Васенев – Карнобат (срещу Асеновец Асеновград);

– Ивелин Стоянов – Сливен (срещу Гигант Съединение); 

– ? – Гигант Съединение (срещу Асеновец Асеновград);

1 – ? – Секирово (срещу Димитровград);

1 – ? – Сливен (срещу Локомотив II Пловдив)

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