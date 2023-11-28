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  3. Станимир Тренчев ще свири Славия - ЦСКА - София, Железов пратен на Ловски - Локо Пд

Станимир Тренчев ще свири Славия - ЦСКА - София, Железов пратен на Ловски - Локо Пд

  • 28 ное 2023 | 18:28
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Станимир Тренчев ще свири Славия - ЦСКА - София, Железов пратен на Ловски - Локо Пд

СК към БФС обяви съдийските наряди за 19-ия кръг на efbet Лига. Ето какви са те:

1 декември 2023 г., петък, 15:00 ч. 

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев 

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Любомиров Минев 
СН: Георги Спасов Славов 

1 декември 2023 г., петък, 17:30 ч. 

ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА - София ЕАД 

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Руменов Ангелов 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Петър Велизаров Митрев 
СН: Петър Стоянов Петров 

2 декември 2023 г., събота, 12:30 ч. 

ФК Хебър 1918 - ФК ЦСКА 1948 

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев 
СН: Александър Костадинов Костадинов

2 декември 2023 г., събота, 15:00 ч. 

ФК Етър ВТ - ПФК Черно море 

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Красимир Владимиров Миланов 
СН: Николай Йорданов Колев 

2 декември 2023 г., събота, 17:30 ч. 

ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов СН: Георги Василев Йорданов 

3 декември 2023 г., неделя, 12:45 ч. 

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Локомотив 1929 

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков 
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Иво Николаев Колев СН: Стефан Апостолов Апостолов 

3 декември 2023 г., неделя, 15:15 ч. 

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Враца 

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Радан Василев Мирянов 

3 декември 2023 г., неделя, 17:45 ч. 

ФК Крумовград - ПФК Берое - Стара Загора 

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Костадин Ангелов Гергинов

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