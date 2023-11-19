Резултати от НХЛ

Резултати от редовния сезон в Националната хокейна лига:
Калгари - Ню Йорк Айлъндърс - 4:5 след дузпи
Каролина - Питсбърг - 4:2
Ню Джърси - Ню Йорк Рейнджърс - 3:5
Уинипег - Аризона - 5:2
Вашингтон - Кълъмбъс - 4:3
Далас - Колорадо - 3:6
Ванкувър - Сиатъл - 3:4
Бос Анджелис - Сейнт Луис - 5:1
Класиране:
Атлантическа дивизия: Бостън - 28 точки, Флорида - 23, Торонто - 20;
Централна дивизия: Далас - 23 точки, Колорадо - 22, Уинипег - 22;
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас - 28 точки, Ванкувър - 25, Лос Анджелис - 23;
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс- 25 точки, Вашингтон - 20, Каролина - 20Последвайте канала ни в