Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 19 ное 2023 | 10:09
  • 434
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от редовния сезон в Националната хокейна лига:

Калгари - Ню Йорк Айлъндърс - 4:5 след дузпи

Каролина - Питсбърг - 4:2

Ню Джърси - Ню Йорк Рейнджърс - 3:5

Уинипег - Аризона - 5:2

Вашингтон - Кълъмбъс - 4:3

Далас - Колорадо - 3:6

Ванкувър - Сиатъл - 3:4

Бос Анджелис - Сейнт Луис - 5:1

Класиране:

Атлантическа дивизия: Бостън - 28 точки, Флорида - 23, Торонто - 20;

Централна дивизия: Далас - 23 точки, Колорадо - 22, Уинипег - 22;

Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас - 28 точки, Ванкувър - 25, Лос Анджелис - 23;

Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс- 25 точки, Вашингтон - 20, Каролина - 20

Последвайте канала ни в

Още от Зимни спортове

Отава спечели срещу Минесота след дузпи в Стокхолм

Отава спечели срещу Минесота след дузпи в Стокхолм

  • 19 ное 2023 | 01:34
  • 1112
  • 0
Сакамото триумфира на Гран При на Финландия по фигурно пързаляне

Сакамото триумфира на Гран При на Финландия по фигурно пързаляне

  • 19 ное 2023 | 00:48
  • 1031
  • 0
Милан Лучич няма да играе в мачовете на Бостън за неопределено време

Милан Лучич няма да играе в мачовете на Бостън за неопределено време

  • 18 ное 2023 | 20:54
  • 1638
  • 0
Алберт Попов: Страшно съм доволен

Алберт Попов: Страшно съм доволен

  • 18 ное 2023 | 19:33
  • 3862
  • 4
Алберт Попов в топ 10 на първия слалом за сезона!

Алберт Попов в топ 10 на първия слалом за сезона!

  • 18 ное 2023 | 15:46
  • 22216
  • 18
Отличен Алберт Попов в първия манш на слалома в Гургъл

Отличен Алберт Попов в първия манш на слалома в Гургъл

  • 18 ное 2023 | 12:46
  • 16200
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

България гони първа победа в последния мач срещу жадните за класиране сръбски звезди

България гони първа победа в последния мач срещу жадните за класиране сръбски звезди

  • 19 ное 2023 | 06:35
  • 11243
  • 64
Късметът се усмихна на Верстапен в Лас Вегас, шампионът с победа №18 за годината

Късметът се усмихна на Верстапен в Лас Вегас, шампионът с победа №18 за годината

  • 19 ное 2023 | 09:45
  • 14655
  • 26
Кръгът в НБЛ продължава с два обедни мача

Кръгът в НБЛ продължава с два обедни мача

  • 19 ное 2023 | 08:17
  • 12774
  • 2
Евроквалификациите приключват в четири групи, една голяма въпросителна ще отпадне

Евроквалификациите приключват в четири групи, една голяма въпросителна ще отпадне

  • 19 ное 2023 | 07:25
  • 10456
  • 1
Франция вкара цели 14 гола за историческа победа

Франция вкара цели 14 гола за историческа победа

  • 18 ное 2023 | 23:36
  • 53783
  • 252
БФС свиква Изпълком, за да насрочи дата за нов Конгрес

БФС свиква Изпълком, за да насрочи дата за нов Конгрес

  • 18 ное 2023 | 17:24
  • 46374
  • 295

Видео акценти

Алберт Попов: Страшно съм доволен от старта на сезона

Зимни спортове

Алберт Попов: Страшно съм доволен от старта на сезона
Торонто обърна Детройт в мач от НХЛ в Стокхолм

Зимни спортове

Торонто обърна Детройт в мач от НХЛ в Стокхолм
Вашингтон с категоричен успех над Лас Вегас

Зимни спортове

Вашингтон с категоричен успех над Лас Вегас
Байдън прие шампионите на НХЛ в Белия дом

Зимни спортове

Байдън прие шампионите на НХЛ в Белия дом
Едмънтън с първи домакински успех за сезона

Зимни спортове

Едмънтън с първи домакински успех за сезона
Колорадо отнесе Сиатъл с 5:1 като гост

Зимни спортове

Колорадо отнесе Сиатъл с 5:1 като гост