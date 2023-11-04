Резултати и голмайстори от кръга в Югоизточна Трета лига

Отборът на Спартак (Пловдив) продължи с отличните резултати, след като прегази с 5:1 Атлетик (Куклен в сблъсък от 16-ия кръг на Югоизточна Трета лига. Гигант (Съединение) също взе важни три точки при домакинството си на Розова долина.

2 ноември 2023 г., четвъртък, 14:30 ч:

Сливен (Сливен) - Локомотив II (Пловдив) 4:2

1:0 Петър Принджев (4)

1:1 автогол (12)

2:1 Петър Принджев (49)

3:1 Иван Стоянов (58)

3:2 Станимир Празов (66)

4:2 Иван Стоянов (88)

Спартак (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 5:1

1:0 Радослав Влашев (9)

2:0 Александър Праматаров (28)

3:0 Мирослав Радев (60 дузпа)

4:0 Александър Праматаров (63)

4:1 Рангел Игнатов (80)

5:1Димитър Балинов (88)



3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч:

Саяна (Хасково) - Несебър (Несебър) 1:2

0:1 Никола Гавов (10)

0:2 Виктор Янев (22)

1:2 Красимир Илиев (55)



Левски (Карлово) - Димитровград 1:1

1:0 Петър Петров (13)

1:1 Димитър Алексиев (37)



Секирово (Раковски) - Загорец (Нова Загора) 0:5



0:1 Пламен Иванов (14)

0:2 Пламен Иванов (20)

0:3 Пламен Иванов (47)

0:4 Пламен Тенев (64)

0:5 Кристиян Стоилов (85)



3 ноември 2023 г., петък, 15:30 ч:

Созопол (Созопол) - Родопа (Смолян) 1:0



1:0 Даниел Димитров (33)



3 ноември 2023 г., петък, 18:00 ч:

Гигант (Съединение) - Розова долина 1:0



1:0 Райко Алов (33)



4 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч:

Берое II (Стара Загора) - Сокол (Марково) 1:0

1:0 Васил Василев (35 дузпа)



ФК Ямбол (Ямбол) - Ботев II (Пловдив) отложен

Асеновец (Асеновград) - Карнобат отложен

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