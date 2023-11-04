Резултати и голмайстори от кръга в Югоизточна Трета лига

Отборът на Спартак (Пловдив) продължи с отличните резултати, след като прегази с 5:1 Атлетик (Куклен в сблъсък от 16-ия кръг на Югоизточна Трета лига. Гигант (Съединение) също взе важни три точки при домакинството си на Розова долина.
2 ноември 2023 г., четвъртък, 14:30 ч:
Сливен (Сливен) - Локомотив II (Пловдив) 4:2
1:0 Петър Принджев (4)
1:1 автогол (12)
2:1 Петър Принджев (49)
3:1 Иван Стоянов (58)
3:2 Станимир Празов (66)
4:2 Иван Стоянов (88)
Спартак (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 5:1
1:0 Радослав Влашев (9)
2:0 Александър Праматаров (28)
3:0 Мирослав Радев (60 дузпа)
4:0 Александър Праматаров (63)
4:1 Рангел Игнатов (80)
5:1Димитър Балинов (88)
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч:
Саяна (Хасково) - Несебър (Несебър) 1:2
0:1 Никола Гавов (10)
0:2 Виктор Янев (22)
1:2 Красимир Илиев (55)
Левски (Карлово) - Димитровград 1:1
1:0 Петър Петров (13)
1:1 Димитър Алексиев (37)
Секирово (Раковски) - Загорец (Нова Загора) 0:5
0:1 Пламен Иванов (14)
0:2 Пламен Иванов (20)
0:3 Пламен Иванов (47)
0:4 Пламен Тенев (64)
0:5 Кристиян Стоилов (85)
3 ноември 2023 г., петък, 15:30 ч:
Созопол (Созопол) - Родопа (Смолян) 1:0
1:0 Даниел Димитров (33)
3 ноември 2023 г., петък, 18:00 ч:
Гигант (Съединение) - Розова долина 1:0
1:0 Райко Алов (33)
4 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч:
Берое II (Стара Загора) - Сокол (Марково) 1:0
1:0 Васил Василев (35 дузпа)
ФК Ямбол (Ямбол) - Ботев II (Пловдив) отложен
Асеновец (Асеновград) - Карнобат отложен
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