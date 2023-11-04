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  3. Резултати и голмайстори от кръга в Югоизточна Трета лига

Резултати и голмайстори от кръга в Югоизточна Трета лига

  • 4 ное 2023 | 18:00
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Резултати и голмайстори от кръга в Югоизточна Трета лига

Отборът на Спартак (Пловдив) продължи с отличните резултати, след като прегази с 5:1 Атлетик (Куклен в сблъсък от 16-ия кръг на Югоизточна Трета лига. Гигант (Съединение) също взе важни три точки при домакинството си на Розова долина. 

2 ноември 2023 г., четвъртък, 14:30 ч:

Сливен (Сливен) - Локомотив II (Пловдив) 4:2

1:0 Петър Принджев (4)
1:1 автогол (12)
2:1 Петър Принджев (49)
3:1 Иван Стоянов (58)
3:2 Станимир Празов (66)
4:2 Иван Стоянов (88)

Спартак (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 5:1

1:0 Радослав Влашев (9)
2:0 Александър Праматаров (28)
3:0 Мирослав Радев (60 дузпа)
4:0 Александър Праматаров (63)
4:1 Рангел Игнатов (80) 
5:1Димитър Балинов (88)

3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч:

Саяна (Хасково) - Несебър (Несебър) 1:2

0:1 Никола Гавов (10)
0:2 Виктор Янев (22)
1:2 Красимир Илиев (55)

Левски (Карлово) - Димитровград 1:1

1:0 Петър Петров (13)
1:1 Димитър Алексиев (37)

Секирово (Раковски) - Загорец (Нова Загора) 0:5

0:1 Пламен Иванов (14)
0:2 Пламен Иванов (20)
0:3 Пламен Иванов (47)
0:4 Пламен Тенев (64)
0:5 Кристиян Стоилов (85)

3 ноември 2023 г., петък, 15:30 ч:

Созопол (Созопол) - Родопа (Смолян) 1:0

1:0 Даниел Димитров (33)

3 ноември 2023 г., петък, 18:00 ч:

Гигант (Съединение) - Розова долина 1:0

1:0 Райко Алов (33)

4 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч:

Берое II (Стара Загора) - Сокол (Марково) 1:0

1:0 Васил Василев (35 дузпа)

ФК Ямбол (Ямбол) - Ботев II (Пловдив) отложен

Асеновец (Асеновград) - Карнобат отложен

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