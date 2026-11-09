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Луканов: Треньорската професия щеше да е много приятна, ако ги нямаше официалните мачове

  • 9 ное 2026 | 16:52
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Наставникът на Янтра (Габрово) Емануел Луканов сподели мнението си след инфарктния мач с Черноморец (Бургас), в който тимът му поведе с 3:0, като гост, но допусна изравняване.

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„Днес с оглед резултата и лошия терен не трябваше да допускаме подобно нещо. Футбол почти не се играеше. И двата отбора искахме да играем футбол, но нямаше как да се получи. Те съумяха да се върнат след негативния резултат. За треньорите мачът е инфарктен, а за зрителя – зрелище. Винаги казвам това. Ако ги нямаше официалните мачове, треньорската професия щеше да е най-приятната. От 0:3 на този терен не трябваше да допускаме изравняване. Изиграхме срещу много силен противник, претендент за първия ешелон. С моето идване аз започнах да правя разпознаваеми играчи за футболистите. Нито за мен, нито за тях е било някаква новина моето идване. Затова и предпочетох да се върна в Янтра“.

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