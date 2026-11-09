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Септември обърна ЦСКА 1948 с три гола след почивката при U17

  • 9 ное 2026 | 16:51
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Септември обърна ЦСКА 1948 с три гола след почивката при U17

Септември (София) победи с 3:1 ЦСКА 1948 в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Домакините заличиха изоставането си с три безответни попадения през второто полувреме на срещата на терена на 57-о училище в столицата.

ЦСКА 1948 поведе в 13-ата минута чрез Олег Малафей. Гостите запазиха преднината си до почивката и се оттеглиха с аванс от един гол.

Септември изравни в 56-ата минута, когато Адриан Иванов се разписа за 1:1. В 68-ата Борис Гогов отбеляза второто попадение за домакините и осъществи обрата.

В 75-ата минута Димитър Манолов оформи крайното 3:1 за Септември.

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