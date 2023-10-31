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  3. Повериха едно от дербитата във Втора лига на Християна Гутева

Повериха едно от дербитата във Втора лига на Християна Гутева

  • 31 окт 2023 | 19:06
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Повериха едно от дербитата във Втора лига на Християна Гутева

Християна Гутева ще ръководи дербито на 16-ия кръг във Втора лига между лидера Септември и третия в класирането Монтана. Това обявиха от съдийската комисия към Българския футболен съюз.

Ето всички съдийски назначения за кръга:

3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч. 
ФК Марек 1915 - ОФК Янтра 2019 
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов 
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски 
СН: Антон Янков Терзиев

3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч. 
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - Спортист 2009 
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Венелин Павлов Иванов 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев 
СН: Радослав Тодоров Станев

3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч. 
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ЦСКА 1948 II 
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Виктор Андриянов Кукуянов АС2: Радостин Николов Бодуров 
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов 
СН: Иво Величков Боев

3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч. 
ОФК Беласица - ОФК Спартак Пл 
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов 
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов 
СН: Владимир Йорданов Владимиров

3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч. 
ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава 1927 
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов 
4-ТИ: Тодор Недялков Киров 
СН: Красимир Иванов Василев

3 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч. 
Дунав Русе - ФК Черноморец Балчик 
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков 
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев 
СН: Тихомир Георгиев Боболов

7 ноември 2023 г., вторник, 12:15 ч. 
ПФК Септември Сф - ПФК Монтана 1921 
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Павлета Веселинова Рашкова 
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева 
СН: Валентин Желев Добрев

7 ноември 2023 г., вторник, 14:30 ч. 
Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945 II 
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Мартин Викторов Михайлов 
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров 
СН: Живко Герганов Недялков

7 ноември 2023 г., вторник, 14:30 ч. 
ПФК Марица 1921 - ФК Литекс Ловеч 
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Асен Крумов Крумов 
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов 
СН: Ивайло Серьожев Лазаров

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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