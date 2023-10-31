Повериха едно от дербитата във Втора лига на Християна Гутева

Християна Гутева ще ръководи дербито на 16-ия кръг във Втора лига между лидера Септември и третия в класирането Монтана. Това обявиха от съдийската комисия към Българския футболен съюз.
Ето всички съдийски назначения за кръга:
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ФК Марек 1915 - ОФК Янтра 2019
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Антон Янков Терзиев
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - Спортист 2009
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Радослав Тодоров Станев
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ЦСКА 1948 II
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Виктор Андриянов Кукуянов АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Иво Величков Боев
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ОФК Беласица - ОФК Спартак Пл
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Красимир Иванов Василев
3 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч.
Дунав Русе - ФК Черноморец Балчик
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
7 ноември 2023 г., вторник, 12:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Монтана 1921
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Валентин Желев Добрев
7 ноември 2023 г., вторник, 14:30 ч.
Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Живко Герганов Недялков
7 ноември 2023 г., вторник, 14:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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