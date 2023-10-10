Резултати и голмайстори от 10-я кръг на Елитната група до 15 години

Дунав - Ботев (Пловдив) 2:1
1:0 Дамян Цолов (4')
2:0 Дамян Цолов (59')
2:1 Кристиян Желев (74')
Септември - Спартак (Плевен) 9:0
1:0 Димитър Маринов (19')
2:0 Виктор Добрев (26') д
3:0 Димитър Маринов (31')
4:0 Борис Стоянов (39')
5:0 Виктор Добрев (43')
6:0 Теодор Танациев (46')
7:0 Димитър Маринов (50')
8:0 Андрей Грозданов (76')
9:0 Георги Чолтеев (79')
Славия - ЦСКА-София 5:3
0:1 Стивън Матеев (19')
1:1 Иван Бонев (24')
2:1 Светослав Иванов (43')
3:1 Петър Благоев (46')
3:2 Владислав Величков (53')
4:2 Петър Благоев (68')
5:1 Петър Благоев (70') д
5:3 Иван Милев (80'+3)
Локомотив (Пловдив) - Левски 1:0
1:0 Дариус Дуролари (23')
Звезденбург - Спартак (Варна) 2:0
1:0 Георги Иванов (11')
2:0 Никола Желязков (51')
Кронос - Национал 0:2
0:1 Валери Георгиев (50')
0:2 Мартин Станчев (66')
Берое - Черно море 2:2
1:0 Тодор Иванов (15')
2:0 Тодор Иванов (23')
2:1 Боян Русинов (53')
2:2 Мартин Пенчев (70')
Лудогорец - Пловдив 2015 8:1
0:1 Стилиян Дамянов (18')
1:1 Джем Андонов (20') д
2:1 Николай Попов (24')
3:1 Джем Андонов (25')
4:1 Николай Попов (27')
5:1 Веселин Атанасов (36')
6:1 Николай Попов (46')
7:1 Веселин Атанасов (67')
8:1 Веселин Атанасов (80'+3)
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