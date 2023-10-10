Резултати и голмайстори от 10-я кръг на Елитната група до 15 години

Дунав - Ботев (Пловдив) 2:1

1:0 Дамян Цолов (4')

2:0 Дамян Цолов (59')

2:1 Кристиян Желев (74')

Септември - Спартак (Плевен) 9:0

1:0 Димитър Маринов (19')

2:0 Виктор Добрев (26') д

3:0 Димитър Маринов (31')

4:0 Борис Стоянов (39')

5:0 Виктор Добрев (43')

6:0 Теодор Танациев (46')

7:0 Димитър Маринов (50')

8:0 Андрей Грозданов (76')

9:0 Георги Чолтеев (79')

Славия - ЦСКА-София 5:3

0:1 Стивън Матеев (19')

1:1 Иван Бонев (24')

2:1 Светослав Иванов (43')

3:1 Петър Благоев (46')

3:2 Владислав Величков (53')

4:2 Петър Благоев (68')

5:1 Петър Благоев (70') д

5:3 Иван Милев (80'+3)

Локомотив (Пловдив) - Левски 1:0

1:0 Дариус Дуролари (23')



Звезденбург - Спартак (Варна) 2:0

1:0 Георги Иванов (11')

2:0 Никола Желязков (51')

Кронос - Национал 0:2

0:1 Валери Георгиев (50')

0:2 Мартин Станчев (66')

Берое - Черно море 2:2

1:0 Тодор Иванов (15')

2:0 Тодор Иванов (23')

2:1 Боян Русинов (53')

2:2 Мартин Пенчев (70')

Лудогорец - Пловдив 2015 8:1

0:1 Стилиян Дамянов (18')

1:1 Джем Андонов (20') д

2:1 Николай Попов (24')

3:1 Джем Андонов (25')

4:1 Николай Попов (27')

5:1 Веселин Атанасов (36')

6:1 Николай Попов (46')

7:1 Веселин Атанасов (67')

8:1 Веселин Атанасов (80'+3)

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