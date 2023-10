Двоен триумф за Макларън във втората квалификация в Катар, Верстапен е 3-ти

OSCAR PIASTRI TAKES POLE FOR F1 SPRINT! 🙌



An outstanding lap by the @McLarenF1 rookie driver who pips team mate Lando Norris to the top spot 👏



What a superb performance by the Aussie!! 💪#QatarGP #F1 @OscarPiastri pic.twitter.com/BdiBCvhv9u