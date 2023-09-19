Обявиха съдиите за 10-ия кръг на Втора лига

Съдийски назначения за срещите от 10-ти кръг във Втора лига:

22 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.

ПФК Марица 1921 - Дунав Русе

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Георги Владимиров Игнатов



22 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.

ФК Марек 1915 - ОФК Спартак Пл

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Николай Георгиев Ангелов



23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Беласица - ПФК Добруджа 1919

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

СН: Антон Симеонов Генов



23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Монтана 1921

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Виктор Андриянов Кукуянов АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Петър Стоянов Петров



23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ФК Струмска слава 1927

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Милко Петков Николов



23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Йордан Динков Сталев



23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.

Спортист 2009 - ФК Литекс Ловеч

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Илко Мирославов Топалов



23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ФК Черноморец Балчик

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Цветан Георгиев Георгиев



24 септември 2023 г., неделя, 15:15 ч.

Спартак 1918 - ПФК Септември Сф

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Николай Тодоров Петров

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