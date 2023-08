Ули Хьонес: Байерн се нуждаеше от кардинални промени, защото не се движеше по правилния път

Ad | 🎥 Looking good, guys! 😍



𝗕𝗲𝗵𝗶𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗰𝗲𝗻𝗲𝘀 of our traditional #Paulaner Lederhosen shoot 🥨🍻#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/z90woDVC66