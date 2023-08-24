Аризона продължи договора на треньора си Андре Турини

Американският хокеен тим Аризона Койотис подписа нов тригодишен договор със старши треньора Андре Турини, съобщава агенция АП. Той бе назначен през 2021 и в първия си сезон изведе отбора до 25 победи, а година по-късно - до 27.

"Доволни сме, че подписахме с Андре за още три години. Той е отличен треньор, лидер и комуникатор, който ни помогна да постигнем стабилност в съблекалнята. Радваме се, че той ще остане в нея", заяви генералният мениджър Бил Армстронг.

През този сезон Койотис бяха агресивни на пазара за свободни агенти, добавяйки към състава Макс Дъмба, Шон Дурзи, Ник Бюгстад, Алекс Керфуут и Джейсън Зъкър.