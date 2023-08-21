Резултати и голмайстори в 3-я кръг на Елитната група до 17 години

Лудогорец - Черно море 4:1

0:1 Ивайло Димитров (8')

1:1 Станислав Витанов (48')

2:1 Елисей Съров (49')

3:1 Кристиян Николаев (55')

4:1 Денислав Хасанов (75')

Спартак (Плевен) - Хебър 1:1

0:1 Иван Йорданов (28')

1:1 Лъчезар Петков (45')

Берое - Етър 3:0

1:0 Любослав Бойчев (26')

2:0 Владимир Сапунджиев (45'+1)

3:0 Валентин Йорданов (63')

Дунав - Национал 4:2

1:0 Росен Закарян (15')

1:1 Владислав Найденов (16')

1:2 Александър Марков (28')

2:2 Александър Симеонов (42')

3:2 Боян Вълчанов (68')

4:2 Росен Закарян (90'+1)

Септември - Ботев (Пловдив) 1:1

1:0 Александър Джамов (48') д

1:1 Николай Хаджиев (79')

ЦСКА-София - ЦСКА 1948 2:0

1:0 Антон Толев (21')

2:0 Борислав Бенов (73')



Локомотив (Пловдив) - Левски 3:4

0:1 Никола Кунчев (5')

0:2 Никола Кунчев (7')

1:2 Кристиян Радулов (12')

2:2 Емре Даудов (14')

2:3 Христо Аргиров (44') д

3:3 Алекс Младенов (52')

3:4 Стивън Жерард Гаоте (69')

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