Резултати и голмайстори в 3-я кръг на Елитната група до 17 години

Лудогорец - Черно море 4:1
0:1 Ивайло Димитров (8')
1:1 Станислав Витанов (48')
2:1 Елисей Съров (49')
3:1 Кристиян Николаев (55')
4:1 Денислав Хасанов (75')
Спартак (Плевен) - Хебър 1:1
0:1 Иван Йорданов (28')
1:1 Лъчезар Петков (45')
Берое - Етър 3:0
1:0 Любослав Бойчев (26')
2:0 Владимир Сапунджиев (45'+1)
3:0 Валентин Йорданов (63')
Дунав - Национал 4:2
1:0 Росен Закарян (15')
1:1 Владислав Найденов (16')
1:2 Александър Марков (28')
2:2 Александър Симеонов (42')
3:2 Боян Вълчанов (68')
4:2 Росен Закарян (90'+1)
Септември - Ботев (Пловдив) 1:1
1:0 Александър Джамов (48') д
1:1 Николай Хаджиев (79')
ЦСКА-София - ЦСКА 1948 2:0
1:0 Антон Толев (21')
2:0 Борислав Бенов (73')
Локомотив (Пловдив) - Левски 3:4
0:1 Никола Кунчев (5')
0:2 Никола Кунчев (7')
1:2 Кристиян Радулов (12')
2:2 Емре Даудов (14')
2:3 Христо Аргиров (44') д
3:3 Алекс Младенов (52')
3:4 Стивън Жерард Гаоте (69')
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