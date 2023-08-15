Резултати и голмайстори в 2-я кръг на Елитната група до 16 години

Звезденбург - Славия 2:2
1:0 Борислав Пчеларов (3')
2:0 Алекс Помаков (43')
2:1 Ивайло Димитров (65')
2:2 Никола Миленков (68')
Левски - Арда 5:0
1:0 Иво Мотев (14')
2:0 Радостин Стоилов (37')
3:0 Любомир Каракашев (63')
4:0 Андрей Нешев (78')
5:0 Иво Мотев (82')
Спартак (Пловдив) - Септември 0:8
0:1 Венцислав Михайлов (12')
0:2 Венцислав Михайлов (32')
0:3 Венцислав Михайлов (39')
0:4 Калоян Стоянов (47')
0:5 Йордан Аталъков (49')
0:6 Димитър Челебиев (57')
0:7 Никола Генчев (70') д
0:8 Христо Иванов (88')
Хебър - Ботев (Пловдив) 1:5
1:0 Атанас Георгиев (32')
1:1 Иван Дейков (41')
1:2 Радослав Караманов (45')
1:3 Димитър Урумов (57')
1:4 Радослав Караманов (81')
1:5 Димитър Урумов (90'+1)
Национал - ЦСКА-София 3:3
0:1 Александър Георгиев (30')
1:1 Кристиян Горянов (35')
1:2 Самуил Барабанов (68')
2:2 Николай Любомиров (79')
3:2 Никола Кръстев (80')
3:3 Веселин Бачев (88')
Национал и ЦСКА - София направиха зрелище при 16-годишните
Локомотив (Пловдив) - Пирин 3:0
1:0 Никола Ставрев (53')
2:0 Виктор Караджов (60')
3:0 Божидар Банков (81')
Пловдив 2015 - Спартак (Плевен) 3:2
1:0 Мартин Величков (27') д
1:1 Алекс Игнатов (34')
2:1 Никола Панайотов (46')
3:1 Никола Панайотов (85')
3:2 Митко Москов (89')
Лудогорец - Берое 4:1
1:0 Максим Минков (3')
1:1 Петър Красимиров (6')
2:1 Николай Николаов (23')д
3:1 Димитър Мрънков (45')
4:1 Димитър Мрънков (63')
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