Резултати и голмайстори в 2-я кръг на Елитната група до 16 години

Звезденбург - Славия 2:2

1:0 Борислав Пчеларов (3')

2:0 Алекс Помаков (43')

2:1 Ивайло Димитров (65')

2:2 Никола Миленков (68')

Левски - Арда 5:0

1:0 Иво Мотев (14')

2:0 Радостин Стоилов (37')

3:0 Любомир Каракашев (63')

4:0 Андрей Нешев (78')

5:0 Иво Мотев (82')

Спартак (Пловдив) - Септември 0:8

0:1 Венцислав Михайлов (12')

0:2 Венцислав Михайлов (32')

0:3 Венцислав Михайлов (39')

0:4 Калоян Стоянов (47')

0:5 Йордан Аталъков (49')

0:6 Димитър Челебиев (57')

0:7 Никола Генчев (70') д

0:8 Христо Иванов (88')

Хебър - Ботев (Пловдив) 1:5

1:0 Атанас Георгиев (32')

1:1 Иван Дейков (41')

1:2 Радослав Караманов (45')

1:3 Димитър Урумов (57')

1:4 Радослав Караманов (81')

1:5 Димитър Урумов (90'+1)

Национал - ЦСКА-София 3:3

0:1 Александър Георгиев (30')

1:1 Кристиян Горянов (35')

1:2 Самуил Барабанов (68')

2:2 Николай Любомиров (79')

3:2 Никола Кръстев (80')

3:3 Веселин Бачев (88')

Национал и ЦСКА - София направиха зрелище при 16-годишните

Локомотив (Пловдив) - Пирин 3:0

1:0 Никола Ставрев (53')

2:0 Виктор Караджов (60')

3:0 Божидар Банков (81')

Пловдив 2015 - Спартак (Плевен) 3:2

1:0 Мартин Величков (27') д

1:1 Алекс Игнатов (34')

2:1 Никола Панайотов (46')

3:1 Никола Панайотов (85')

3:2 Митко Москов (89')

Лудогорец - Берое 4:1

1:0 Максим Минков (3')

1:1 Петър Красимиров (6')

2:1 Николай Николаов (23')д

3:1 Димитър Мрънков (45')

4:1 Димитър Мрънков (63')

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