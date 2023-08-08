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  3. Обявиха съдията за дербито между Лудогорец и ЦСКА - София

Обявиха съдията за дербито между Лудогорец и ЦСКА - София

  • 8 авг 2023 | 19:20
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Обявиха съдията за дербито между Лудогорец и ЦСКА - София

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за мачовете от предстоящия 5-и кръг в efbet Лига. Дербито между Лудогорец и ЦСКА - София в неделя (13 август) ще бъде ръководено от Никола Попов.

Станимир Тренчев пък ще свири срещата Левски - Ботев (Враца), а на Драгомир Драганов повериха двубоя между Крумовград и ЦСКА 1948.

Ето всички съдийски назначения:

11 август 2023 г., петък, 19:00 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марио Георгиев Данаилов 
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Ахмед Яшар Ахмед 

11 август 2023 г., петък, 21:15 ч. 
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков 
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев 
СН: Йордан Костадинов Иванов 

12 август 2023 г., събота, 19:00 ч. 
ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев АД 
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова 
СН: Георги Крумов Виделов 

12 август 2023 г., събота, 21:15 ч. 
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Велизаров Митрев 
СН: Петър Стоянов Петров 

13 август 2023 г., неделя, 18:45 ч. 
ПФК Левски - ПФК Ботев Враца 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мартин Тодоров Мачев 
СН: Венцислав Иванов Гаврилов 

13 август 2023 г., неделя, 21:15 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев 
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев 
СН: Радан Василев Мирянов 

14 август 2023 г., понеделник, 19:00 ч. 
ФК Етър ВТ - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев 
СН: Александър Костадинов Костадинов 

14 август 2023 г., понеделник, 21:15 ч. 
ФК Крумовград - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димо Дамянов Вълчев 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов 
СН: Константин Делов Писков

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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