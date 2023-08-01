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Волен Чинков свири Локо (Пловдив) - Левски, Гидженов ще е главен съдия на ЦСКА - София - Славия

  • 1 авг 2023 | 18:54
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Волен Чинков свири Локо (Пловдив) - Левски, Гидженов ще е главен съдия на ЦСКА - София - Славия

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят между Локомотив (Пловдив) и Левски е поверен на Волен Чинков, а на ВАР е Станимир Тренчев. Радослав Гидженов получи столичното дерби ЦСКА - София - Славия.

Съдийски назначения за мачовете от четвъртия кръг:

4 август, 19:00 часа
ПФК Черно море - ФК Етър ВТ
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Антон Симеонов Генов     

4 август, 21:15 часа
ПФК Ботев Пловдив АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Кольо Димитров Данев     

5 август, 19:00 часа
ФК Локомотив 1929 София - ОФК Пирин Благоевград ЕООД
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Георги Спасов Славов     

5 август, 21:15 часа
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Георги Владимиров Игнатов     

6 август, 18:45 ч.
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Славия 1913
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Стоян Маринов Алексиев     

6 август, 21:15 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Левски
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Васил Петров Минев
СН:    Валентин Желев Добрев     

7 август, 19:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Християна Красимирова Гутева    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Стоян Христов Денев     

7 август, 21:15 часа
ПФК Берое-Стара Загора - ФК Крумовград
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН:    Димитър Панайотов Костов 

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