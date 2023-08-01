Волен Чинков свири Локо (Пловдив) - Левски, Гидженов ще е главен съдия на ЦСКА - София - Славия

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят между Локомотив (Пловдив) и Левски е поверен на Волен Чинков, а на ВАР е Станимир Тренчев. Радослав Гидженов получи столичното дерби ЦСКА - София - Славия.

Съдийски назначения за мачовете от четвъртия кръг:



4 август, 19:00 часа

ПФК Черно море - ФК Етър ВТ

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Антон Симеонов Генов



4 август, 21:15 часа

ПФК Ботев Пловдив АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Кольо Димитров Данев



5 август, 19:00 часа

ФК Локомотив 1929 София - ОФК Пирин Благоевград ЕООД

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Георги Спасов Славов



5 август, 21:15 часа

ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Георги Владимиров Игнатов



6 август, 18:45 ч.

ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Славия 1913

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Стоян Маринов Алексиев



6 август, 21:15 часа

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Левски

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Валентин Желев Добрев



7 август, 19:00 часа

ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Стоян Христов Денев



7 август, 21:15 часа

ПФК Берое-Стара Загора - ФК Крумовград

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Димитър Панайотов Костов

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