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България ще разчита на тези атлети на Балканиадата в Кралево

  • 17 юли 2023 | 20:23
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България ще разчита на тези атлети на Балканиадата в Кралево

СЪСТАВ ЗА УЧАСТИЕ БШ-22-23.07.2023Г-КРАЛЕВО

ЖЕНИ:

100м. Кристен Радуканова

200м. Кристен Радуканова

Дева-Мария Драгиева

400м. Дева-Мария Драгиева

Андреа Савова

800м. Лиляна Георгиева

100пр. Никол Андонова

400пр. Кристина Борукова

Ск.дължина-Милена Миткова

Галина Николова

Троен скок –Александра Начева

Гюле –Михаела Петкова

Копие- Михаела Петкова

Многобой –Вивиан Кръстева

МЪЖЕ:

100м -Христо Илиев

Слави Мутафов

200м.-Слави Мутафов

800м.- Иван Иванов

Мартин Балабанов

3000м- Иван Андреев

3000стипъл.-Иво Балабанов

110пр.- Станислав Станков

Добромир Николов

400пр. -Йордан Гюров

Ск.височина -Тихомир Иванов

Овч.скок-Евгени Енев

Троен скок-Георги Начев

Лъчезар Вълчев

Диск-Деян Гемижев

Чук-Валентин Андреев

Копие-Марк Славов

Многобой- Крум Захариев

Снимки: Startphoto

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