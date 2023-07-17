България ще разчита на тези атлети на Балканиадата в Кралево

СЪСТАВ ЗА УЧАСТИЕ БШ-22-23.07.2023Г-КРАЛЕВО
ЖЕНИ:
100м. Кристен Радуканова
200м. Кристен Радуканова
Дева-Мария Драгиева
400м. Дева-Мария Драгиева
Андреа Савова
800м. Лиляна Георгиева
100пр. Никол Андонова
400пр. Кристина Борукова
Ск.дължина-Милена Миткова
Галина Николова
Троен скок –Александра Начева
Гюле –Михаела Петкова
Копие- Михаела Петкова
Многобой –Вивиан Кръстева
МЪЖЕ:
100м -Христо Илиев
Слави Мутафов
200м.-Слави Мутафов
800м.- Иван Иванов
Мартин Балабанов
3000м- Иван Андреев
3000стипъл.-Иво Балабанов
110пр.- Станислав Станков
Добромир Николов
400пр. -Йордан Гюров
Ск.височина -Тихомир Иванов
Овч.скок-Евгени Енев
Троен скок-Георги Начев
Лъчезар Вълчев
Диск-Деян Гемижев
Чук-Валентин Андреев
Копие-Марк Славов
Многобой- Крум Захариев
Снимки: Startphoto