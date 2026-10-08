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Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

  • 8 окт 2026 | 19:47
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Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

Бившият капитан на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев гостува в подкаста „Код Спорт“, където разкри как се е случил трансферът му в ЦСКА без неговото знание и как впоследствие Галя Топалова му е съобщила новината. Илиев коментира и актуалното състояние на „смърфовете“, като не скри своето разочарование от отношението на Христо Крушраски към клуба.

“Първото, което е — имаше интерес. Второто, което е — Галя Топалова беше пак обявила, че ще се оттегля, нещо от този сорт. Отиваме в София тогава да си взимаме някакви заплати, които ни беше забавила. И тя беше рожденичка, и аз влизам като капитан — букет, така, така... „Влизай сега, затваряй“ — вика: „Продадохме те на ЦСКА“.

„Продадохме те на ЦСКА?“ — питам: „Как? Как така не знам?“. „Е, вика, имаш ли нещо против?“. Казвам ѝ: “Като цяло — не, ама нали... хубаво е да знам и аз.”

В смисъл, аз бях водил някакви преговори, бяха ми се обаждали да питат, нали, как е, какво е и що е. Имам ли да взимам заплати. Казах на ЦСКА: “Вижте какво, по тоя начин от Локомотив няма да си тръгна. Имам да взимам заплати, но няма да разтрогна. Ако имате интерес, обърнете се към някой от клуба“.

Общо взето е това — като извадка колко беше в час с материята футбол. И реших... още повече Любо Пенев тогава беше събрал много млади български момчета. Аз него изключително много го уважавах и го уважавам. Впоследствие, след дълги години, все пак имах удоволствието да работя с него. Но стана така, че в момента, в който подписах, той след два-три дни си тръгна от ЦСКА и дойде Йоан Андоне, който още от първия ден ми показа, че няма да има особени намерения да оставам.

Имам много интересни истории с него. Както и да е, отидох да играя под наем в Миньор — нелош полусезон. След това се завърнах в ЦСКА и Павел Дочев беше единственият треньор (той тогава беше станал лятото), който ми даде реално шанс в ЦСКА и имаше доверие в качествата ми. Бях титуляр всички мачове в предварителните кръгове на Лига Европа. Тогава имахме и доста голям шанс с жребия, влязохме в групите.

Но в първенството не тръгнахме добре — три мача, една точка, доколкото си спомням. Освободиха го и оттам стана едно текучество на треньори. Нито един от тях не ми даде шанс. Не казвам, че е изцяло в тях причината, имам до голяма степен вина. И нещата, които в момента им говоря на младите — да, когато нещо виждат, че през тяхната призма е несправедливо, че от суетене и от фасони никой не печели и трябва да си работят и да чакат момента, в който нещата се обръщат. И така, общо взето, си беше мъка този престой в ЦСКА”, каза Илиев.

А защо Димитър Илиев не е успял да се докаже в ЦСКА, какво е трябвало да прави под ръководството на Йоан Андоне при „червените“, как съпругата му е забранила да играе в Индия и ще се върне ли под някаква форма в Локомотив Пловдив – гледайте в целия епизод.

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