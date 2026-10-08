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Левченко демонстрира убийствен сексапил без капка грим

  • 8 окт 2026 | 14:57
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Левченко демонстрира убийствен сексапил без капка грим

Медалистката от големи форуми в скока на височина Юлия Левченко безспорно е една от атлетките, които приковават погледите в сектора. Русото изкушение буди интерес не само на пистата, а и по време на почивките си. Украинката публикува няколко снимки по бански от своя почивка и за отрицателно време предизвика множество положителни коментари.

Левченко позира в син бански и показа тяло, на което определено би могла да завиди всяка жена. Освен това тя няма никакъв грим по лицето си, като демонстрира своята естествена красота, която също е безспорна.

“Малко завръщане към прекрасна ваканция”, написа Левченко под публикацията в Инстаграм.

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Снимки: Imago

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