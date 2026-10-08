Осем министри ще се включат в стартовете на Софийския маратон, Енчо Керязов ще даде старт

Осем министри ще се включат в 43-тото издание на Софийския маратон, който ще се състои в рамките на два дни този уикенд, а стартът ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Това съобщиха организаторите на пресконференция, която се проведе пред Националната галерия. Кои ще бъдат министрите, които ще застанат на старта заедно с повече от 12 000 други участници, ще стане ясно в деня на състезанието, тъй като организаторите решиха да запазят техните имена в тайна.

"Петте километра са интересната дистанция. В нея ще се включи министър Керязов. В следващите два дни ще видим и кои ще преодолеят 10, 21 и 42-километровите дистанции. Предстоят ни два дни интересни, с много емоции и се надявам, че всеки един ще получи това, за което е дошъл. Искам да благодаря на моя екип, който свърши невероятна работа. Всичко, което постигаме, го правим заедно. Очакваме ви на маратона и догодина, като той ще се проведе на 9 и 10 октомври 2027-ма", каза главният организатор Анатоли Илиев.

"Изключително се радвам, че този уикенд София ще бъде столица на спорта, както се казва и нашата фондация. Маратонът се превърна в едно от разпознаваемите събития в София. Това е не само състезание, а празник за града. Над 12 000 души ще застанат в петте дистанции, които ще се проведат в събота и неделя. Имаме и съпътстваща програма от културна и музикална програма. В Националната галерия ще има безплатен вход за участниците. Маратонът показва, че хората искат да използват улиците не само за придвижване, а и като място за срещи и за забавление", добави Христо Копаранов от Фондация "София - европейска столица на спорта".

"За Столична община това събитие е важен икономически фактор. В момента то привлича около 2000 чуждестранни гости от цял свят. Те идват със своите близки и приятели и допринасят за икономиката на града. Моята амбиция е в скоро време тези гости да не са 2000, 15 000. Искам цялата леглова база в София да е запълнена и всички малки и средни бизнеси да се включат в това събитие. Всяко едно кафе, което сложи дори минимална украса, ще спомогне за доброто настроение и за това да привлечем нови клиенти. Призовавам столичани да подкрепят участниците в маратона, защото това е празник за целия град", заяви от трибуната общинският съветник Димитър Петров.

По време на пресконференцията организаторите съобщиха, че снимките от състезанието ще могат да бъдат открито на платформата Race Nemo, като с помощта на изкуствения интелект участниците ще могат да намират кадрите с тяхно присъствие за секунди.

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