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Програмата на Локомотив (Пловдив) за новия сезон

  • 14 юни 2023 | 14:15
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Ето я програмата на Локомотив (Пловдив) за новия сезон в Първа лига. Първенството започва в уикенда 15-16 юли с дерби на Лаута.

1 кръг Локомотив Пловдив - Ботев
2 кръг Локомотив София - Локомотив
3 кръг Локомотив - Ботев Враца
4 кръг Локомотив - Левски
5 кръг Пирин - Локомотив
6 кръг Локомотив - Арда
7 кръг Хебър - Локомотив
8 кръг Локомотив - Крумовград
9 кръг Етър - Локомотив
10 кръг Локомотив - Славия
11 кръг Лудогорец - Локомотив
12 кръг Локомотив – ЦСКА-София
13 кръг Черно море - Локомотив
14 кръг Локомотив - Берое
15 кръг ЦСКА 1948 - Локомотив

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