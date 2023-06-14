Програмата на Локомотив (Пловдив) за новия сезон

Ето я програмата на Локомотив (Пловдив) за новия сезон в Първа лига. Първенството започва в уикенда 15-16 юли с дерби на Лаута.

1 кръг Локомотив Пловдив - Ботев

2 кръг Локомотив София - Локомотив

3 кръг Локомотив - Ботев Враца

4 кръг Локомотив - Левски

5 кръг Пирин - Локомотив

6 кръг Локомотив - Арда

7 кръг Хебър - Локомотив

8 кръг Локомотив - Крумовград

9 кръг Етър - Локомотив

10 кръг Локомотив - Славия

11 кръг Лудогорец - Локомотив

12 кръг Локомотив – ЦСКА-София

13 кръг Черно море - Локомотив

14 кръг Локомотив - Берое

15 кръг ЦСКА 1948 - Локомотив

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