Чочев спечели "Златната обувка" в efbet Лига

Дефанзивият халф на ЦСКА 1948 Ивайло Чочев стана голмайстор на efbet Лига. 30-годишният футболист се нареди сред изтъкнати нападатели, записали имената си в историята през годините. Чочев финишира сезона с 21 попадения, оставайки зад себе си всички стрелци в елита. Постижението на бившата звезда на Палермо е забележително предвид ролята му на терена. Зад национала останаха Дюкенс Назон (18 гола), Игор Тиаго (15), Кирил Десподов (14), Антоан Бароан (14), Матиас бисера (12), Маурисио Гарсес (10), Абубакар Тунгара (10) и др.

Голмайсторите на България след Втората световна война:



2023: Ивайло Чочев (ЦСКА 1948) 21 гола

2022: Пиерос Сотириу (Лудогорец) 17

2021: Клаудиу Кешерю (Лудогорец) 18

2020: Мартин Камбуров (Берое) 18

2019: Станислав Костов (Левски) 23

2018: Клаудиу Кешерю (Лудогорец) 26

2017: Клаудиу Кешерю (Лудогорец) 22

2016: Мартин Камбуров (Локомотив Пд) 18

2015: Антонио Аниете (Левски) 14

2014: Мартин Камбуров (Локомотив Пд), Джордан (Литекс) 20

2013: Базил де Карвальо (Левски) 18

2012: Жуниор Мораеш (ЦСКА), Иван Стоянов (Лудогорец) 16

2011: Гара Дембеле (Левски) 25

2010: Вилфред Нифлор (Литекс) 19

2009: Мартин Камбуров (Локомотив Сф) 16

2008: Георги Христов (Ботев Пд) 19

2007: Цветан Генков (Локомотив Сф) 28

2006: Жозе Фуртадо (Вихрен/ЦСКА), Миливое Новакович (Литекс) 16

2005: Мартин Камбуров (Локомотив Пд) 27

2004: Мартин Камбуров (Локомотив Пд) 25

2003: Георги Чиликов (Левски) 22

2002: Владимир Манчев (ЦСКА) 25

2001: Георги Иванов (Левски) 21

2000: Михаил Михайлов (Велбъжд) 20

1999: Димчо Беляков (Литекс) 21

1998: Бончо Генчев (ЦСКА), Антон Спасов (Нефтохимик) 17

1997: Тодор Праматаров (Славия) 26

1996: Иво Георгиев (Спартак Вн) 21

1995: Петър Михтарски (ЦСКА) 23

1994: Наско Сираков (Левски) 30

1993: Пламен Гетов (Левски) 26

1992: Наско Сираков (Левски) 26

1991: Ивайло Йорданов (Локомотив ГО) 21

1990: Христо Стоичков (ЦСКА) 38 - рекорд

1989: Христо Стоичков (ЦСКА) 23

1988: Наско Сираков (Левски) 28

1987: Наско Сираков (Левски) 36

1986: Атанас Пашев (Ботев Пд) 30

1985: Пламен Гетов (Спартак Пл) 26

1984: Едуард Ераносян (Локомотив Пд) 19

1983: Антин Пехливанов (Ботев Пд) 20

1982: Михаил Вълчев (Левски) 24

1981: Георги Славков (Ботев Пд) 31

1980: Спас Дживизов (ЦСКА) 21

1979: Руси Гочев (Черноморец/Левски) 19

1978: Стойчо Младенов (Берое) 21

1977: Павел Панов (Левски) 20

1976: Петко Петков (Берое) 19

1975: Иван Притъргов (Ботев Пд) 20

1974: Петко Петков (Берое) 20

1973: Петър Жеков (ЦСКА) 29

1972: Петър Жеков (ЦСКА) 27

1971: Димитър Якимов (ЦСКА) 26

1970: Петър Жеков (ЦСКА) 31

1969: Петър Жеков (ЦСКА) 36

1968: Петър Жеков (Берое) 31

1967: Петър Жеков (Берое) 21

1966: Трайчо Спасов (Марек) 21

1965: Георги Аспарухов (Левски) 27

1964: Микола Цанев (ЦСКА) 26

1963: Тодор Диев (Спартак Пд) 26

1962: Никола Йорданов (Дунав) 23

1961: Иван Сотиров (Ботев Пд) 20

1960: Димитър Йорданов (Левски), Любен Костов (Спартак Вн) 12

1959: Александър Василев (Славия) 13

1958: Добромир Ташков (Славия), Георги Арнаудов (Спартак Вн) 9

1957: Христо Илиев (Левски) 14

1956: Павел Владимиро (Миньор Пк) 16

1955: Тодор Диев (Спартак Пд) 13

1954: Добромир Ташков (Славия) 25

1953: Димитър Минчев (Спартак Пл/ВВС Сф) 15

1952: Добромир Ташков (Спартак Сф), Димитър Исаков (Славия) 10

1951: Димитър Миланов (ЦСКА) 13

1950: Любомир Хранов (Левски) 11

1949: Димитър Миланов (ЦСКА), Недко Недев (Черно море) 11

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe