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  3. Вход свободен за Националните финали в ББЛ Б група

Вход свободен за Националните финали в ББЛ Б група

  • 31 май 2023 | 11:27
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Вход свободен за Националните финали в ББЛ Б група

От Българска баскетболна лига обявиха вход свободен за предстоящите мачове от Националните финали в ББЛ Б група. Двубоите ще се проведат от 2 до 4 юни в зала „Общинска“ в Стара Загора.

Най-добрите осем отбора от Б група през сезона ще мерят сили и умения един срещу друг в борбата за титлата.

Играе се на директна елиминация, а всички мачове ще бъдат предавани пряко и в канала на Българската федерация по баскетбол в YouTube.

Ето отново и програмата:

Четвъртфинали (2 юни)

13:00 Carppopolis – Олимпия Ямбол

15:00 МУ Варна – Ударникъ

17:00 Хебър Б – Светкавица Б

19:00 Дрийм Тийм Троян – Ахил

 Полуфинали (3 юни)

17:00 Carppopolis/Олимпия Ямбол – МУ Варна/Ударникъ

19:00 Хебър Б/Светкавица Б – Дрийм Тийм Троян/Ахил

Финал (4 юни)

17:00 Победител Полуфинал 1 – Победител Полуфинал 2

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