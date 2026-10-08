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Евролигата наложи солени глоби на Звезда и Жалгирис заради обидни скандирания и плакати

  • 8 окт 2026 | 20:15
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Дисциплинарната комисия на Евролигата наложи глоба на Цървена звезда в размер на 7000 евро заради инциденти по време на мача от втория кръг срещу Апоел Тел Авив, съобщиха на официалния сайт на турнира.

Според информацията Звезда е санкционирана за обидни скандирания по време на срещата с Апоел съгласно член 29.2.ф) от Дисциплинарния правилник на Евролигата.

Баскетболистите на Цървена звезда претърпяха поражение от Апоел с 80-81 на 29 септември в „Белградска Арена“.

От Евролигата съобщиха още, че са наказали и Жалгирис заради инциденти в двубоя от втория кръг срещу Олимпиакос (91-93).

"Жалгирис е санкциониран с обща парична глоба от 30 000 евро, както и с провеждане на мач при ограничен капацитет на залата до 80% (включително затваряне на определени сектори) заради издигане на транспаранти по време на двубоя срещу Олимпиакос съгласно член 29.1.ф) от Дисциплинарния правилник на Евролигата. Прилагането на мярката за ограничаване на капацитета на залата е отложено условно за сезон 2026/27 в съответствие с член 8 от Дисциплинарния правилник и ще влезе в сила, ако клубът отново наруши разпоредбата на член 29.1.ф)."

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Снимки: Gettyimages

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