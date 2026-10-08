Спанулис за фалита на Монако: Знаех, че това ще се случи

Баскетболният клуб Монако фалира, а новината свари неподготвена цяла баскетболна Европа. По темата говори и бившият наставник на „монегаските“ Василис Спанулис.

„Това е изключително тъжно. За съжаление, знаех, че това ще се случи. Наистина е съкрушително, когато става въпрос за клуб, постигнал толкова много за толкова кратко време. Тръгнаха от трета дивизия, след което стигнаха до финала на Евролигата и печелеха трофеи. Много е тъжно за цялата организация и за хората, които работеха там. Знаех, че това ще се случи и, за жалост, точно това стана. Винаги ще пазя прекрасни спомени от времето, прекарано там. Винаги ще поддържам връзка с хората от клуба, с които се сближихме. Това е всичко.“

Спанулис и „монегаските“ играха финал в Евролигата през 2025 година, а само година и половина по-късно клубът вече не съществува.

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