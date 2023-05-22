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  3. Резултати и голмайстори от 28-я кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 28-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 22 май 2023 | 17:16
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Резултати и голмайстори от 28-я кръг на Елитната група до 15 години

Вчера се изигра 28-ият кръг от Елитната група до 15 години. Шампионите от Лудогорец постигнаха комфортна победа с 6:0 като гости, а Национал надви Левски.

Ето всички голмайстори и резултати от кръга: 

ФК Пловдив 2015 - Черно море 1:1
0:1 Стефан Сивков (10')
1:1 Мартин Величков (30') д

Септември - Етър  3:0
1:0 Васил Василов (35')
2:0 Йордан Аталъков (46')
3:0 Теодор Гюров (60')

Дунав (Русе) - Ботев (Пловдив)  0:0

Звезденбург - Лудогорец  0:6
0:1 Елисей Съров (12')
0:2 Илиан Гатински (14')
0:3 Елисей Съров (22')
0:4 Димитър Мрънков (36')
0:5 Елисей Съров (37')
0:6 Димитър Ганев (65')

Национал - Левски  4:2
1:0 Кристиян Горянов (8')
1:1 Сашо Грънчаров (22')
1:2 Любомир Каракашев (30')
2:2 Кристиян Горянов (35'+1) д
3:2 Кристиян Горянов (45')
4:2 Дилян Шишманов (51')

Славия - Локомотив (Пловдив)  1:3
0:1 Димитър Димитров (10')
0:2 Виктор Караджов (27')
0:3 Данило Терасенко (33')
1:3 Александър Александров (63')

Локомотив (София) - Берое  4:1
1:0 Кристиян Стоянов (30')
2:0 Валентин Архипов (39')
2:1 Илиан Кермидчиев (40')
3:1 Емилиян Гогев (59')
4:1 Николай Бакоев (69') аг

ЦСКА-София - Спартак (Плевен)  1:1
0:1 Ивелин Николаев (47')
1:1 Александър Георгиев (70')

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