Резултати и голмайстори от 28-я кръг на Елитната група до 15 години

Вчера се изигра 28-ият кръг от Елитната група до 15 години. Шампионите от Лудогорец постигнаха комфортна победа с 6:0 като гости, а Национал надви Левски.



Ето всички голмайстори и резултати от кръга:

ФК Пловдив 2015 - Черно море 1:1

0:1 Стефан Сивков (10')

1:1 Мартин Величков (30') д

Септември - Етър 3:0

1:0 Васил Василов (35')

2:0 Йордан Аталъков (46')

3:0 Теодор Гюров (60')

Дунав (Русе) - Ботев (Пловдив) 0:0

Звезденбург - Лудогорец 0:6

0:1 Елисей Съров (12')

0:2 Илиан Гатински (14')

0:3 Елисей Съров (22')

0:4 Димитър Мрънков (36')

0:5 Елисей Съров (37')

0:6 Димитър Ганев (65')

Национал - Левски 4:2

1:0 Кристиян Горянов (8')

1:1 Сашо Грънчаров (22')

1:2 Любомир Каракашев (30')

2:2 Кристиян Горянов (35'+1) д

3:2 Кристиян Горянов (45')

4:2 Дилян Шишманов (51')

Славия - Локомотив (Пловдив) 1:3

0:1 Димитър Димитров (10')

0:2 Виктор Караджов (27')

0:3 Данило Терасенко (33')

1:3 Александър Александров (63')

Локомотив (София) - Берое 4:1

1:0 Кристиян Стоянов (30')

2:0 Валентин Архипов (39')

2:1 Илиан Кермидчиев (40')

3:1 Емилиян Гогев (59')

4:1 Николай Бакоев (69') аг

ЦСКА-София - Спартак (Плевен) 1:1

0:1 Ивелин Николаев (47')

1:1 Александър Георгиев (70')

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