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  3. България ще участва с 3 лодки на Евро 2023 по гребане в Блед

България ще участва с 3 лодки на Евро 2023 по гребане в Блед

  • 16 май 2023 | 20:04
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България ще участва 3 лодки на предстоящото Европейско първенство по гребане за мъже и жени от 25 до 28 май в Блед (Словения).

Бронзовият медалист от Евро 2022 в Мюнхен Кристиан Василев ще гребе на скиф при мъжете.

Кристиан Василев бе много близо до медал на Световната купа в Загреб
Кристиан Василев бе много близо до медал на Световната купа в Загреб

Най-сериозните съперници на Василев в тази дисциплина ще са олимпийският шампион от Токио 2020 Стефанос Дускос от Гърция, световният шампион от 2022 Олевер Цайдлер от Германия, европейският шампион от Познан 2020 Свери Нилсен от Дания и олимпийският вицешампион от Токио 2020 Кжетил Борх от Норвегия.

Европейският и световен шампион на скиф за младежи до 23 години от 2021 година Емил Нейков ще гребе на двойка скул с Борис Йотов, който е европейски шампион на скиф за младежи от 2017 година.

Борис Йотов стана европейски шампион по гребане (снимки)
Борис Йотов стана европейски шампион по гребане (снимки)

Десислава Ангелова ще гребе на скиф при жените.

Десислава Ангелова с 4-о място на скиф на Световната купа в Загреб
Десислава Ангелова с 4-о място на скиф на Световната купа в Загреб
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