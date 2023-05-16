България ще участва с 3 лодки на Евро 2023 по гребане в Блед

България ще участва 3 лодки на предстоящото Европейско първенство по гребане за мъже и жени от 25 до 28 май в Блед (Словения).

Бронзовият медалист от Евро 2022 в Мюнхен Кристиан Василев ще гребе на скиф при мъжете.

Кристиан Василев бе много близо до медал на Световната купа в Загреб

Най-сериозните съперници на Василев в тази дисциплина ще са олимпийският шампион от Токио 2020 Стефанос Дускос от Гърция, световният шампион от 2022 Олевер Цайдлер от Германия, европейският шампион от Познан 2020 Свери Нилсен от Дания и олимпийският вицешампион от Токио 2020 Кжетил Борх от Норвегия.

Европейският и световен шампион на скиф за младежи до 23 години от 2021 година Емил Нейков ще гребе на двойка скул с Борис Йотов, който е европейски шампион на скиф за младежи от 2017 година.

Борис Йотов стана европейски шампион по гребане (снимки)

Десислава Ангелова ще гребе на скиф при жените.

Десислава Ангелова с 4-о място на скиф на Световната купа в Загреб