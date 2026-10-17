Летящата Барселона отива с едно наум на "Ла Картуха"

В събота, 17 октомври 2026 г., от 19:30 часа, Бетис посреща Барселона в един от най-вълнуващите мачове от 9-ия кръг на испанската Ла Лига. Срещата ще се изиграе на стадион "Ла Картуха" в Севиля. Срещата обещава доста вълнения и интересни моменти.

Воденият от Мануел Пелегрини тим на Бетис прави изключително силен старт на сезона в Ла Лига. Севилци се намират на 3-то място във временното класиране с актив от 19 точки след 8 изиграни мача (6 победи, 1 равенство и 1 загуба), при голова разлика 14:9. В първенството те надделяха над Осасуна с 5:2, Хетафе с 1:0 и Виляреал с 2:1, направиха реми 1:1 като гост на Депортиво Ла Коруня, а през седмицата спечелиха и в Шампионската лига срещу Порто с 3:2.

Барселона на Ханзи Флик демонстрира пълна доминация от началото на кампанията. Каталунците са във върхова форма и летят високо над всички с представянето си до момента, като оглавяват класирането в Ла Лига с пълен актив от 24 точки след 8 победи от 8 мача. Интересното е, че отборът разполага както с най-добрата атака, така и с най-добрата защита в лигата (34 отбелязани и едва 7 получени гола).

Формата на гостите е безупречна – пет поредни победи в последните им пет срещи. В Ла Лига Барселона се справи категорично с Хетафе (3:0), Севиля (3:1), Расинг Сантандер (7:2) и Леванте (4:2), а в Шампионската лига постигна убедителен успех с 4:1 като гост на Галатасарай.

Исторически Барселона има сериозно предимство срещу Бетис, като каталунците са спечелили 88 от общо 144 сблъсъка между двата тима във всички турнири, при 30 победи за Бетис и 26 равенства. В мачовете от Ла Лига Барселона води със 74 победи срещу 22 за севилци.

В последните няколко директни сблъсъка тенденцията показва висока резултатност и надмощие на каталунците. В последния им мач през май 2026 г. Барселона надделя с 3:1, а преди това през декември 2025 г. спечели с 3:5 на терена на Бетис. Каталунците постигнаха и изразителна победа с 5:1 за Купата на краля през януари 2025 г., а други два скорошни мача между тях завършиха наравно (1:1 и 2:2).

Играчите на Бетис играят своите домашни срещи на олимпийския стадион "Ла Картуха" през настоящия сезон поради мащабната реконструкция на техния клубен стадион "Бенито Виямарин". Това може да даде допълнително предимство на гостите, макар и не толкова сериозно.

У домакините от Бетис извън сметките поради контузия е защитникът Жуниор Фирпо. Всички останали ключови играчи, сред които Иско, Пабло Форналс и Кучо Ернандес, са на разположение на Мануел Пелегрини.

При гостите от Барселона Ханзи Флик няма да може да разчита на контузените Андреас Кристенсен и Рууни Барджи. Нападателят Габриел Жезус и крилото Антъни Гордън обаче са напълно възстановени и са на разположение в предни позиции за каталунците.

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Снимки: Gettyimages