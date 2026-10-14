Бивша олимпийка предизвика буря в социалните мрежи след смъртоносен инцидент с тигър в зоопарк

Трагичен инцидент разтърси Великобритания в събота, след като мъж загина при нападение от тигър в "Йоркшир Уайлдлайф Парк“. Човекът е проникнал в заграждението на хищника, където е бил атакуван смъртоносно.

След фаталния случай паркът беше незабавно затворен за посетители, а новината бързо се разпространи в социалните мрежи. Полицията и служителите на комплекса работят съвместно за изясняване на обстоятелствата около трагедията, като към момента няма яснота дали зоопаркът ще отвори врати в понеделник.

Събитието обаче придоби допълнителен отзвук след публикация на бившата състезателка по плуване на Великобритания Шарън Дейвис. Сребърната медалистка на 400 метра съчетано плуване от Олимпийските игри в Москва през 1980 година е добре позната фигура на Острова. След края на спортната си кариера тя често заема открити позиции по политически и обществени теми, включително по въпросите за правата на транссексуалните спортисти, които неведнъж са предизвиквали спорове.

Дейвис, която има над 314 хиляди последователи в социалната мрежа X, коментира инцидента с думите:

"Ако глупав, разстроен или депресиран мъж скочи в заграждението на тигър, би било нехуманно животното да бъде умъртвено. Съжалявам за развръзката. Иска ми се да не го беше правил. Но вината не е на тигъра.“

If a stupid, disturbed or depressed man jumps into a tiger enclosure it would be inhumane if the tiger is destroyed. I’m sorry about the outcome. I wish he hadn’t done it. But this is not the fault of the tiger — Sharron Davies HoL MBE (@sharrond62) October 10, 2026

Изказването ѝ предизвика сериозно обществено недоволство и остри критики. Това принуди бившата олимпийка да публикува ново съобщение, с което да внесе яснота в позицията си:

"Изключително важно е да запазим перспектива и здрав разум. Както и да проявим истинско съчувствие към горкото му семейство...“

Въпреки вълната от неодобрение, част от потребителите подкрепиха тезата на Дейвис, отбелязвайки, че случилото се с мъжа е трагедия, но хищникът просто е проявил естествения си див инстинкт.

Независимо от полярните мнения в интернет пространството, загубата на човешки живот в "Йоркшир Уайлдлайф Парк“ остава тежък инцидент, който тепърва ще бъде анализиран от компетентните органи.

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Снимки: Gettyimages