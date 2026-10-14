Бивша олимпийка предизвика буря в социалните мрежи след смъртоносен инцидент с тигър в зоопарк

Трагичен инцидент разтърси Великобритания в събота, след като мъж загина при нападение от тигър в "Йоркшир Уайлдлайф Парк“. Човекът е проникнал в заграждението на хищника, където е бил атакуван смъртоносно.
След фаталния случай паркът беше незабавно затворен за посетители, а новината бързо се разпространи в социалните мрежи. Полицията и служителите на комплекса работят съвместно за изясняване на обстоятелствата около трагедията, като към момента няма яснота дали зоопаркът ще отвори врати в понеделник.
Събитието обаче придоби допълнителен отзвук след публикация на бившата състезателка по плуване на Великобритания Шарън Дейвис. Сребърната медалистка на 400 метра съчетано плуване от Олимпийските игри в Москва през 1980 година е добре позната фигура на Острова. След края на спортната си кариера тя често заема открити позиции по политически и обществени теми, включително по въпросите за правата на транссексуалните спортисти, които неведнъж са предизвиквали спорове.
Дейвис, която има над 314 хиляди последователи в социалната мрежа X, коментира инцидента с думите:
"Ако глупав, разстроен или депресиран мъж скочи в заграждението на тигър, би било нехуманно животното да бъде умъртвено. Съжалявам за развръзката. Иска ми се да не го беше правил. Но вината не е на тигъра.“
Изказването ѝ предизвика сериозно обществено недоволство и остри критики. Това принуди бившата олимпийка да публикува ново съобщение, с което да внесе яснота в позицията си:
"Изключително важно е да запазим перспектива и здрав разум. Както и да проявим истинско съчувствие към горкото му семейство...“
Въпреки вълната от неодобрение, част от потребителите подкрепиха тезата на Дейвис, отбелязвайки, че случилото се с мъжа е трагедия, но хищникът просто е проявил естествения си див инстинкт.
Независимо от полярните мнения в интернет пространството, загубата на човешки живот в "Йоркшир Уайлдлайф Парк“ остава тежък инцидент, който тепърва ще бъде анализиран от компетентните органи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages