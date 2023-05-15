Резултати и голмайстори от 27-ия кръг в Елитната група до 15 години

Лудогорец - ЦСКА-София 2:0

1:0 Елисей Съров (47')

2:0 Димитър Мрънков (67')

Спартак (Плевен) - Берое 1:1

1:0 Мишел Таиров (5') д

1:1 Любозар Йонков (23')

Локомотив (Пловдив) - Септември 1:0

1:0 Росен Кръстев (33')

Ботев (Пловдив) - ФК Пловдив 2015 2:0

1:0 Димитър Урумов (55')

2:0 Радослав Караманов (71')

Берое - Дунав (Русе) 2:0

1:0 Денимир Димитров (7')

2:0 Илиан Кермидчиев (28')

Левски - Локомотив (София) 6:0

1:0 Радостин Стоилов (5')

2:0 Любомир Каракашев (11')

3:0 Любомир Каракашев (23')

4:0 Велин Драгоев (25')

5:0 Велин Драгоев (34')

6:0 Любомир Каракашев (38')

Черно море - Звезденбург 0:0

Етър - Национал 0:5

0:1 Кристиян Горянов (15')

0:2 Стефан Крумов (28')

0:3 Кристиян Горянов (43')

0:4 Георги Манолов (46')

0:5 Дилян Шишманов (69')

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