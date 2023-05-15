Резултати и голмайстори от 27-ия кръг в Елитната група до 15 години
Лудогорец - ЦСКА-София 2:0
1:0 Елисей Съров (47')
2:0 Димитър Мрънков (67')
Спартак (Плевен) - Берое 1:1
1:0 Мишел Таиров (5') д
1:1 Любозар Йонков (23')
Локомотив (Пловдив) - Септември 1:0
1:0 Росен Кръстев (33')
Ботев (Пловдив) - ФК Пловдив 2015 2:0
1:0 Димитър Урумов (55')
2:0 Радослав Караманов (71')
Берое - Дунав (Русе) 2:0
1:0 Денимир Димитров (7')
2:0 Илиан Кермидчиев (28')
Левски - Локомотив (София) 6:0
1:0 Радостин Стоилов (5')
2:0 Любомир Каракашев (11')
3:0 Любомир Каракашев (23')
4:0 Велин Драгоев (25')
5:0 Велин Драгоев (34')
6:0 Любомир Каракашев (38')
Черно море - Звезденбург 0:0
Етър - Национал 0:5
0:1 Кристиян Горянов (15')
0:2 Стефан Крумов (28')
0:3 Кристиян Горянов (43')
0:4 Георги Манолов (46')
0:5 Дилян Шишманов (69')
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