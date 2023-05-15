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  3. Резултати и голмайстори от 27-ия кръг в Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 27-ия кръг в Елитната група до 15 години

  • 15 май 2023 | 15:55
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Резултати и голмайстори от 27-ия кръг в Елитната група до 15 години

Лудогорец - ЦСКА-София  2:0
1:0 Елисей Съров (47')
2:0 Димитър Мрънков (67')

Спартак (Плевен) - Берое  1:1
1:0 Мишел Таиров (5') д
1:1 Любозар Йонков (23')

Локомотив (Пловдив) - Септември  1:0
1:0 Росен Кръстев (33')

Ботев (Пловдив) - ФК Пловдив 2015  2:0
1:0 Димитър Урумов (55')
2:0 Радослав Караманов (71')

Берое - Дунав (Русе)  2:0
1:0 Денимир Димитров (7')
2:0 Илиан Кермидчиев (28')

Левски - Локомотив (София)  6:0
1:0 Радостин Стоилов (5')
2:0 Любомир Каракашев (11')
3:0 Любомир Каракашев (23')
4:0 Велин Драгоев (25')
5:0 Велин Драгоев (34')
6:0 Любомир Каракашев (38')

Черно море - Звезденбург  0:0

Етър - Национал  0:5
0:1 Кристиян Горянов (15')
0:2 Стефан Крумов (28')
0:3 Кристиян Горянов (43')
0:4 Георги Манолов (46')
0:5 Дилян Шишманов (69')

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