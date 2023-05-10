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  3. Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на мача между Миньор и Литекс от Втора лига

Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на мача между Миньор и Литекс от Втора лига

  • 10 май 2023 | 13:13
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Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на мача между Миньор и Литекс от Втора лига

Опитният съдия Драгомир Драганов ще ръководи важния мач от Втора лига между Миньор (Перник) и Литекс

Съдийски назначения за мачовете от 30-ия кръг на Втора футболна лига:

12 май 2023 г., петък, 14:30 ч.
Спортист 2009 - ПФК Марица 1921
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.
ФК Етър ВТ - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Милко Петков Николов     
 
13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.
Миньор - ФК Литекс Ловеч
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Беласица - Дунав Русе
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Владимир Здравков Хубенов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:    Петър Милков Николов                
СН:    Иво Величков Боев     
 
13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Янтра 2019
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Иван Стоянов Копчев    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен                
СН:    Илко Мирославов Топалов     
 
15 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК Витоша - ФК Созопол
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ:    Васил Петров Минев                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
15 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ОФК Спартак Пл
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
16 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
Ботев Пд II - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Йосиф Петров Ронков  

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