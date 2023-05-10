Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на мача между Миньор и Литекс от Втора лига

Опитният съдия Драгомир Драганов ще ръководи важния мач от Втора лига между Миньор (Перник) и Литекс.

Съдийски назначения за мачовете от 30-ия кръг на Втора футболна лига:

12 май 2023 г., петък, 14:30 ч.

Спортист 2009 - ПФК Марица 1921

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Антон Янков Терзиев



13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.

ФК Етър ВТ - ФК Струмска слава 1927

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Милко Петков Николов



13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.

Миньор - ФК Литекс Ловеч

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

СН: Асен Йорданов Николов



13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.

ОФК Беласица - Дунав Русе

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Иво Величков Боев



13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ОФК Янтра 2019

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Веселин Мишев Добриянов



13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Добруджа 1919

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен

СН: Илко Мирославов Топалов



15 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

ФК Витоша - ФК Созопол

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Васил Петров Минев

СН: Крум Добринов Стоилов



15 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ОФК Спартак Пл

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



16 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.

Ботев Пд II - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Йосиф Петров Ронков

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