Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на мача между Миньор и Литекс от Втора лига
Опитният съдия Драгомир Драганов ще ръководи важния мач от Втора лига между Миньор (Перник) и Литекс.
Съдийски назначения за мачовете от 30-ия кръг на Втора футболна лига:
12 май 2023 г., петък, 14:30 ч.
Спортист 2009 - ПФК Марица 1921
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Антон Янков Терзиев
13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.
ФК Етър ВТ - ФК Струмска слава 1927
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Милко Петков Николов
13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.
Миньор - ФК Литекс Ловеч
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Асен Йорданов Николов
13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Беласица - Дунав Русе
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Иво Величков Боев
13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Янтра 2019
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Веселин Мишев Добриянов
13 май 2023 г., събота, 18:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Добруджа 1919
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Илко Мирославов Топалов
15 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК Витоша - ФК Созопол
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Васил Петров Минев
СН: Крум Добринов Стоилов
15 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ОФК Спартак Пл
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
16 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
Ботев Пд II - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Йосиф Петров Ронков
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