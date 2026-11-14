Шест гола за хикс в Левски

3:3 приключиха в град Левски, едноименния тим и Спартак II (Плевен). Срещата е от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига. Стефан Христов даде преднина на домакините, като вкара в 12-ата минута. Цветомир Конов възстанови равенството. Венелин Николов направи обрат – 1:2 и при този резултат съперниците се оттеглиха на почивка. След нея, Алекс Игнатов вкара трети гол за дубъла. Домакините достигнаха до точката в последните минути. Милен Ивов реализира второто попадение. Накрая, Ивайло Иванов изравни от дузпа.

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