Резултати и голмайстори в Елитната група до 17г.

ЦСКА-София - Черно море 0:1

1:0 Ивайло Димитров (10')

Черно море постигна важна победа в гостуването си на ЦСКА - София в Елитната група до 17 години

Септември - Спартак (Плевен) 2:3

1:0 Валентин Доцев (14') д

2:0 Петър Миленов (21')

2:1 Иван Шивачев (45')

2:2 Петър Стефанов (69')

2:3 Петър Стефанов (77')

Спартак (Плевен) обърна Септември в София от 0:2 в Елитната група до 17 години

Спартак (Варна) - Берое 2:3

0:1 Валентин Недялков (4')

0:2 Валентин Недялков (7')

1:2 Дейвид Василев (23')

1:3 Любослав Бойчев (47')

2:3 Мартин Петков (75')

Славия - Лудогорец 1:3

0:1 Никола Ботев (36')

1:1 Кристиян Балов (45')

1:2 Румен Павлов (64')

1:3 Джан Ниязи (90+1')

Лудогорец с победа над Славия при U17

Пирин - Левски 2:2

0:1 Кристиян Йовов (8')

1:1 Ериан Благоев (18') аг

1:2 Кристиан Чачев (82')

2:2 Марсел Бибишков (89') д

Национал - Хебър 3:1

1:0 Атанас Томов (23')

2:0 Йоан Янев (48')

3:0 Йоан Янев (78')

3:1 Стоян Иванов (89')

Черноморец - Ботев (Пловдив) 1:4

0:1 Емил Найденов (10')

0:2 Емил Найденов (50')

0:3 Димитър Диклиев (60')

1:3 Златин Иванов (70')

1:4 Васил Атанасов (90')

Етър - Локомотив (Пловдив) 0:0

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