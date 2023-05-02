Резултати и голмайстори в Елитната група до 17г.
ЦСКА-София - Черно море 0:1
1:0 Ивайло Димитров (10')
Черно море постигна важна победа в гостуването си на ЦСКА - София в Елитната група до 17 години
Септември - Спартак (Плевен) 2:3
1:0 Валентин Доцев (14') д
2:0 Петър Миленов (21')
2:1 Иван Шивачев (45')
2:2 Петър Стефанов (69')
2:3 Петър Стефанов (77')
Спартак (Плевен) обърна Септември в София от 0:2 в Елитната група до 17 години
Спартак (Варна) - Берое 2:3
0:1 Валентин Недялков (4')
0:2 Валентин Недялков (7')
1:2 Дейвид Василев (23')
1:3 Любослав Бойчев (47')
2:3 Мартин Петков (75')
Славия - Лудогорец 1:3
0:1 Никола Ботев (36')
1:1 Кристиян Балов (45')
1:2 Румен Павлов (64')
1:3 Джан Ниязи (90+1')
Лудогорец с победа над Славия при U17
Пирин - Левски 2:2
0:1 Кристиян Йовов (8')
1:1 Ериан Благоев (18') аг
1:2 Кристиан Чачев (82')
2:2 Марсел Бибишков (89') д
Национал - Хебър 3:1
1:0 Атанас Томов (23')
2:0 Йоан Янев (48')
3:0 Йоан Янев (78')
3:1 Стоян Иванов (89')
Черноморец - Ботев (Пловдив) 1:4
0:1 Емил Найденов (10')
0:2 Емил Найденов (50')
0:3 Димитър Диклиев (60')
1:3 Златин Иванов (70')
1:4 Васил Атанасов (90')
Етър - Локомотив (Пловдив) 0:0
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