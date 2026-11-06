Лудогорец настигна ЦСКА на върха преди останалите срещи от кръга при U17

Единадесетият кръг в Елитната юношеска група до 17 години започна с три двубоя в петък. Лудогорец победи Пирин с 2:1 в Благоевград и се изравни с лидера ЦСКА по точки, но червените са с мач по-малко.

След успеха разградчани събраха 23 точки. Толкова има и ЦСКА, който в събота от 10:30 часа приема Черно море. Армейците завършиха 4:4 с ЦСКА 1948 в предишния кръг, докато варненци постигнаха убедителна победа с 4:0 над Нефтохимик.

Септември София се наложи с 3:1 над ЦСКА 1948 и събра 21 точки. Столичани се изравниха с Национал, който в събота гостува на Нефтохимик. Национал влиза в срещата след успех с 3:0 над Хебър.

В другия петъчен двубой Ботев Пловдив и Левски завършиха 1:1. След поделените точки сините вече имат 19, а канарчетата – 18.

Славия гостува на Етър в неделя. Белите постигнаха най-убедителната победа в десетия кръг, след като разгромиха Академик Пловдив с 8:0. Етър ще търси реакция след тежкото поражение с 2:8 от Левски.

Хебър приема Локомотив Пловдив в събота, а кръгът ще завърши в понеделник със срещата между Академик Пловдив и Арда.

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