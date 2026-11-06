Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Елитна група до 17 години

Лудогорец настигна ЦСКА на върха преди останалите срещи от кръга при U17

  • 6 ное 2026 | 18:01
  • 526
  • 0

Единадесетият кръг в Елитната юношеска група до 17 години започна с три двубоя в петък. Лудогорец победи Пирин с 2:1 в Благоевград и се изравни с лидера ЦСКА по точки, но червените са с мач по-малко.

След успеха разградчани събраха 23 точки. Толкова има и ЦСКА, който в събота от 10:30 часа приема Черно море. Армейците завършиха 4:4 с ЦСКА 1948 в предишния кръг, докато варненци постигнаха убедителна победа с 4:0 над Нефтохимик.

Септември София се наложи с 3:1 над ЦСКА 1948 и събра 21 точки. Столичани се изравниха с Национал, който в събота гостува на Нефтохимик. Национал влиза в срещата след успех с 3:0 над Хебър.

В другия петъчен двубой Ботев Пловдив и Левски завършиха 1:1. След поделените точки сините вече имат 19, а канарчетата – 18.

Славия гостува на Етър в неделя. Белите постигнаха най-убедителната победа в десетия кръг, след като разгромиха Академик Пловдив с 8:0. Етър ще търси реакция след тежкото поражение с 2:8 от Левски.

Хебър приема Локомотив Пловдив в събота, а кръгът ще завърши в понеделник със срещата между Академик Пловдив и Арда.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Септември 1:0 Локомотив (София), символичните домакини продължават с добрите възможности

Септември 1:0 Локомотив (София), символичните домакини продължават с добрите възможности

  • 6 ное 2026 | 18:20
  • 5639
  • 17
11-те на Ботев и Дунав

11-те на Ботев и Дунав

  • 6 ное 2026 | 18:04
  • 1714
  • 1
Само един липсващ в Миньор преди срещата с ЦСКА III

Само един липсващ в Миньор преди срещата с ЦСКА III

  • 6 ное 2026 | 16:51
  • 523
  • 0
Капитанът на Струмска слава е с разкъсан прасец

Капитанът на Струмска слава е с разкъсан прасец

  • 6 ное 2026 | 16:13
  • 878
  • 1
Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

  • 6 ное 2026 | 16:03
  • 4645
  • 28
Добра новина за Душан Косич

Добра новина за Душан Косич

  • 6 ное 2026 | 15:59
  • 849
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:0 Локомотив (София), символичните домакини продължават с добрите възможности

Септември 1:0 Локомотив (София), символичните домакини продължават с добрите възможности

  • 6 ное 2026 | 18:20
  • 5639
  • 17
11-те на Ботев и Дунав

11-те на Ботев и Дунав

  • 6 ное 2026 | 18:04
  • 1714
  • 1
Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

  • 6 ное 2026 | 10:19
  • 23457
  • 100
Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

  • 6 ное 2026 | 16:03
  • 4645
  • 28
Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

  • 6 ное 2026 | 11:26
  • 10056
  • 55
Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

  • 6 ное 2026 | 15:18
  • 4192
  • 7