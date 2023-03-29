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БФС обяви съдийските наряди за кръга във Втора лига, Ивайло Ненков свири дербито Етър-Беласица

  • 29 март 2023 | 15:05
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БФС обяви съдийските наряди за кръга във Втора лига, Ивайло Ненков свири дербито Етър-Беласица

Съдийската комисия към БФС обяви съдийските назначения за предстоящия 24-ти кръг във Втора лига. Дербито между Етър и Беласица е поверено на Ивайло Ненков.

Ето всички назначения:

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч. 
ФК Крумовград - ФК Литекс Ловеч 
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Марио Георгиев Данаилов 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет 
СН: Живко Герганов Недялков

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч. 
Спортист 2009 - Миньор 
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков 
СН: Владимир Йорданов Владимиров

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч. 
Ботев Пд II - ОФК Спартак Пл 
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски 
СН: Веселин Мишев Добриянов

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч. 
ФК Витоша - ЦСКА 1948 II 
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Димитър Добромиров Димитров 
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева 
СН: Пламен Божидаров Мехлемов

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч. 
ПФК Добруджа 1919 - Дунав Русе 
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев 
СН: Борис Димитров Борисов

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Марица 1921 
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 
4-ТИ: Борис Борисов Попов 
СН: Ивайло Серьожев Лазаров

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч. 
ОФК Янтра 2019 - ФК Созопол 
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев 
СН: Йордан Веселинов Гулев

31 март 2023 г., петък, 17:30 ч. 
ПФК Монтана 1921 - ФК Струмска слава 1927 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев 
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева 
СН: Антон Янков Терзиев

31 март 2023 г., петък, 17:30 ч. 
ФК Етър ВТ - ОФК Беласица 
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Тодор Василев Вуков 
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров 
СН: Йосиф Петров Ронков

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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