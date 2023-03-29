БФС обяви съдийските наряди за кръга във Втора лига, Ивайло Ненков свири дербито Етър-Беласица

Съдийската комисия към БФС обяви съдийските назначения за предстоящия 24-ти кръг във Втора лига. Дербито между Етър и Беласица е поверено на Ивайло Ненков.

Ето всички назначения:

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.

ФК Крумовград - ФК Литекс Ловеч

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет

СН: Живко Герганов Недялков

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.

Спортист 2009 - Миньор

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Владимир Йорданов Владимиров

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.

Ботев Пд II - ОФК Спартак Пл

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Веселин Мишев Добриянов

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.

ФК Витоша - ЦСКА 1948 II

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Пламен Божидаров Мехлемов

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.

ПФК Добруджа 1919 - Дунав Русе

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Ивелин Иванов Рашев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Борис Димитров Борисов

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Марица 1921

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Ивайло Серьожев Лазаров

31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.

ОФК Янтра 2019 - ФК Созопол

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Йордан Веселинов Гулев

31 март 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Струмска слава 1927

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева

СН: Антон Янков Терзиев

31 март 2023 г., петък, 17:30 ч.

ФК Етър ВТ - ОФК Беласица

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Йосиф Петров Ронков



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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