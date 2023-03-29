БФС обяви съдийските наряди за кръга във Втора лига, Ивайло Ненков свири дербито Етър-Беласица
Съдийската комисия към БФС обяви съдийските назначения за предстоящия 24-ти кръг във Втора лига. Дербито между Етър и Беласица е поверено на Ивайло Ненков.
Ето всички назначения:
31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.
ФК Крумовград - ФК Литекс Ловеч
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Живко Герганов Недялков
31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.
Спортист 2009 - Миньор
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Владимир Йорданов Владимиров
31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.
Ботев Пд II - ОФК Спартак Пл
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Веселин Мишев Добриянов
31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.
ФК Витоша - ЦСКА 1948 II
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Дунав Русе
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Борис Димитров Борисов
31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Марица 1921
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
31 март 2023 г., петък, 15:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Созопол
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Йордан Веселинов Гулев
31 март 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Антон Янков Терзиев
31 март 2023 г., петък, 17:30 ч.
ФК Етър ВТ - ОФК Беласица
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Йосиф Петров Ронков
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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