2023 LCK 스프링 정규 리그 1위 확정!

플레이오프까지 긴장을 늦추지 않겠습니다.



FIRST PLACE IN THE 2023 LCK SPRING SPLIT!

We will be on our toes till the end!#T1WIN #T1Fighting