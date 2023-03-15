Определиха съдиите за 24-ия кръг на efbet Лига, Валентин Железов ще свири пловдивското дерби
Станаха ясни съдийските назначения за 24-ия кръг на efbet Лига. Голямото дерби на кръга между пловдивските Ботев и Локомотив е поверено на Валентин Железов. Радослав Гидженов ще свири двубоя между Арда и Левски, а Кристиян Колев този между ЦСКА - София и Спартак.
Ето всички назначения:
17 март 2023 г., петък, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Септември Сф
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Добромиров Димитров
СН: Димитър Панайотов Костов
17 март 2023 г., петък, 17:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Славия 1913
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Стоян Маринов Алексиев
18 март 2023 г., събота, 12:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Мартин Живков Богдев
18 март 2023 г., събота, 14:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Георги Владимиров Игнатов
18 март 2023 г., събота, 17:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - Спартак 1918
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Милко Петков Николов
19 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.
ПФК Ботев Враца - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Стоян Христов Денев
19 март 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Николай Тодоров Петров
19 март 2023 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Валентин Желев Добрев
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