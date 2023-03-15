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Определиха съдиите за 24-ия кръг на efbet Лига, Валентин Железов ще свири пловдивското дерби

  • 15 март 2023 | 11:37
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Определиха съдиите за 24-ия кръг на efbet Лига, Валентин Железов ще свири пловдивското дерби

Станаха ясни съдийските назначения за 24-ия кръг на efbet Лига. Голямото дерби на кръга между пловдивските Ботев и Локомотив е поверено на Валентин Железов. Радослав Гидженов ще свири двубоя между Арда и Левски, а Кристиян Колев този между ЦСКА - София и Спартак.

Ето всички назначения:

17 март 2023 г., петък, 15:00 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Септември Сф 
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Димитър Добромиров Димитров 
СН:    Димитър Панайотов Костов        

17 март 2023 г., петък, 17:30 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ПФК Славия 1913 
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев 
СН:    Стоян Маринов Алексиев        

18 март 2023 г., събота, 12:00 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948 
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев 
СН:    Мартин Живков Богдев        

18 март 2023 г., събота, 14:30 ч. 
ФК Хебър 1918 - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Мартин Руменов Ангелов 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Иво Николаев Колев 
СН:    Георги Владимиров Игнатов        

18 март 2023 г., събота, 17:00 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - Спартак 1918 
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Светослав Колев Енчев 
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев 
СН:    Милко Петков Николов        

19 март 2023 г., неделя, 12:00 ч. 
ПФК Ботев Враца - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Тодор Василев Вуков 
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Владимир Ангелов Велев 
СН:    Стоян Христов Денев        

19 март 2023 г., неделя, 14:30 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски 
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Георги Любомиров Минев 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов 
СН:    Николай Тодоров Петров        

19 март 2023 г., неделя, 17:00 ч. 
ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Димитър Русенов Русев 
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Диян Христов Вълков 
СН:    Валентин Желев Добрев 

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