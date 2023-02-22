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  3. Георги Кабаков ще ръководи дербито между Левски и Лудогорец

Георги Кабаков ще ръководи дербито между Левски и Лудогорец

  • 22 фев 2023 | 11:22
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Георги Кабаков ще ръководи дербито между Левски и Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 21 кръг в родния шампионат. Дербито между Левски и Лудогорец на 28 февруари (вторник) от 17:45 ч. е поверено на Георги Кабаков.

Красен Георгиев ще ръководи двубоя между Септември и ЦСКА - София, а Никола Попов ще бъде главен рефер на сблъсъка между пловдивския и софийския Локомотив.

Ето всички съдийски назначения за 21 кръг в efbet Лига:

25 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев 
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

25 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч. 
Спартак 1918 - ПФК Ботев Враца 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Ахмед Яшар Ахмед

25 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Локомотив 1929 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Красимир Владимиров Миланов 
СН: Кольо Димитров Данев

26 февруари 2023 г., неделя, 12:30 ч. 
ПФК Славия 1913 - ФК Хебър 1918 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев 
СН: Стефан Апостолов Апостолов

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26 февруари 2023 г., неделя, 14:45 ч. 
ПФК Ботев АД - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Димитър Панайотов Костов

26 февруари 2023 г., неделя, 17:15 ч. 
ПФК Септември Сф - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Йордан Петров Петров 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Иван Захариев Вълчев

27 февруари 2023 г., понеделник, 17:30 ч. 
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Черно море 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Неделчев Чакъров 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев 
СН: Георги Владимиров Игнатов

28 февруари 2023 г., вторник, 17:45 ч. 
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Диян Христов Вълков 
СН: Георги Василев Йорданов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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