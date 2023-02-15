Обявиха нарядите за Втора лига

От БФС обявиха съдийските наряди за предстоящите двубой от Втора лига. Дербито от 19-ия кръг между Беласица и Крумовград ще бъде ръководено от Стоян Арсов.

18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. ФК Литекс Ловеч - ПФК Марица

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Милко Петков Николов

18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. ФК Струмска слава 1927 - ОФК Янтра (Габрово)

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски СН: Веселин Мишев Добриянов

18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. Миньор - ПФК Добруджа (Добрич)

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Мартин Иванов Марков СН: Стефан Иванов Йорданов

19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. Спортист (Своге) - Ботев Пд II

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Петър Милков Николов СН: Валентин Желев Добрев

19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. ФК Витоша (Бистрица) - ПФК Монтана 1921

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Георги Иванов Иванов СН:Стефан Спасов Иванов

19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. Дунав Русе - ФК Етър ВТ

ГС: Васил Петров Минев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски СН: Радан Василев Мирянов

19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. ОФК Спартак Пл - ФК Созопол

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Димитър Валентинов Мекушин 4-ТИ: Михаел Петков Павлов СН: Тихомир Георгиев Боболов

20 февруари 2023 г., понеделник, 14:00 ч. ЦСКА 1948 II - ПФК Лудогорец II (Разград)

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2 Желязко Димитров Пилатов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев СН: Иво Величков Боев

20 февруари 2023 г., понеделник, 17:00 ч. ОФК Беласица - ФК Крумовград

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2 Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Вилиян Весков Видинов СН: Стоян Маринов Алексиев

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