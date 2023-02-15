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Очаквайте от 15:00 часа двубоя от Югозападната Трета лига между втория отбор на ЦСКА - София и Вихрен (Сандански)
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  3. Обявиха нарядите за Втора лига

Обявиха нарядите за Втора лига

  • 15 фев 2023 | 12:44
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Обявиха нарядите за Втора лига

От БФС обявиха съдийските наряди за предстоящите двубой от Втора лига. Дербито от 19-ия кръг между Беласица и Крумовград ще бъде ръководено от Стоян Арсов.

18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. ФК Литекс Ловеч - ПФК Марица  
ГС: Стилян Стоянов Колев  АС1: Илиян Петров Капарашев    АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Милко Петков Николов     

18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. ФК Струмска слава 1927 - ОФК Янтра (Габрово) 
ГС: Иван Стефанов Иванов  АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2:  Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ:  Любомир Николаев Вушовски  СН:  Веселин Мишев Добриянов        

18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. Миньор - ПФК Добруджа (Добрич) 
ГС: Георги Юлиянов Иванов  АС1: Костадин Димитров Тановчев    АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Мартин Иванов Марков  СН: Стефан Иванов Йорданов        

19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. Спортист (Своге) - Ботев Пд II 
ГС: Борис Борисов Попов    АС1: Владимир Тодоров Ташков    АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Петър Милков Николов  СН: Валентин Желев Добрев

19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. ФК Витоша (Бистрица) - ПФК Монтана 1921 
ГС: Кристиян Николов Колев    АС1: Николай Неделчев Чакъров    АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Георги Иванов Иванов СН:Стефан Спасов Иванов        

19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. Дунав Русе - ФК Етър ВТ 
ГС:  Васил Петров Минев    АС1: Тодор Василев Вуков    АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ:  Мариян Георгиев Гребенчарски  СН: Радан Василев Мирянов 

19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. ОФК Спартак Пл - ФК Созопол 
ГС: Любослав Бисеров Любомиров    АС1: Станислав Лазаров Станев    АС2: Димитър Валентинов Мекушин 4-ТИ: Михаел Петков Павлов  СН: Тихомир Георгиев Боболов        

20 февруари 2023 г., понеделник, 14:00 ч. ЦСКА 1948 II - ПФК Лудогорец II (Разград) 
ГС: Мустафа Севди Шефкет   АС1:  Владимир Здравков Хубенов    АС2 Желязко Димитров Пилатов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев  СН: Иво Величков Боев        

20 февруари 2023 г., понеделник, 17:00 ч. ОФК Беласица - ФК Крумовград 
ГС:  Стоян Панталеев Арсов    АС1: Радослав Георгинов Вутов    АС2 Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Вилиян Весков Видинов СН: Стоян Маринов Алексиев     

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